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中央气象台发布暴雨蓝色预警

2024年08月21日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月21日08时至22日08时，黑龙江中部、吉林中东部、辽宁东部、内蒙古东北部、山东半岛、安徽东南部、江苏中南部、浙江西部、江西东部和南部、福建西部和中南部、广东、广西东部和南部、云南南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广东中部等地局地有大暴雨（100-150毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-60毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；

2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；

3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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