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助力回升向好 经济大省这样挑大梁

2024年08月21日08:57 | 来源：新华社
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经济大省是国家经济发展的“顶梁柱”，要为稳定全国经济作出更大贡献。中共中央政治局7月30日召开会议指出，要继续发挥好经济大省挑大梁作用。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地各部门坚定发展信心，积极主动应对问题和挑战，增强经济持续回升向好态势。上半年，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川等经济大省“火车头”作用明显。

记者调研发现，各经济大省以改革创新推动高质量发展，以生产要素创新性配置激发市场活力，既有“量”的支撑，也有“质”的示范，为我国经济回升向好提供有效助力。

经济发展“火车头”带动作用明显

当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，新旧动能转换存在阵痛。

习近平总书记强调，当前我国经济发展遇到一些困难和问题，是发展中、转型中的问题，经过努力是完全可以克服的。

面对错综复杂的国内外环境，经济大省迎难而上，实干担当，展现出中国经济的韧性与活力，经济发展的“火车头”带动力强劲。

根据上半年统计数据，广东实现地区生产总值65242.5亿元，占同期全国经济总量超过10%；江苏位居第二，地区生产总值达到63326.3亿元；山东、浙江上半年分别为46677亿元、40920亿元，均超过4万亿元；河南、四川分别为31231.44亿元、29463.3亿元。从增速看，上半年江苏、山东、浙江分别为5.8%、5.8%和5.6%，实现较快增长。

在地区经济发展中，各经济大省呈现出“你追我赶”的积极态势。广东在2023年成为我国首个经济总量突破13万亿元的省份，今年上半年经济规模继续居全国第一位。“苏大强”紧追“粤老大”，上半年江苏经济总量与广东的差距由去年同期的2444.5亿元缩窄至1916.2亿元。浙江上半年地区生产总值首次突破4万亿元，经济总量站上新台阶。

8月8日，广东惠州新材料产业园年产98万吨绿色化工新材料项目动工。这个总投资25.6亿元、达产产值约88亿元的项目，预计在2025年底建成投产。惠州市副市长黎炳盛说，该产业园已落户产业项目26个，总投资约376亿元，到今年底将有6个项目投产。

扩大投资展现了经营主体的信心和活力，而良好的营商环境是地方增强活力的重要法宝。

今年上半年，广东全省登记在册企业突破800万户，企业数量居全国第一。“减时间、减流程、减材料，建设施工‘五证联发’‘拿地即开工’、降低综合成本优化要素供给……”广州市发展改革委主任李海洲说，广州正瞄准建设国际一流营商环境标杆城市，着力强化制度供给优化服务供给，持续推进营商环境改革。

浙江实施营商环境优化提升“一号改革工程”，激发扩大民间投资和市场需求。据浙江省统计局介绍，上半年新设企业和个体户83万户，累计在册经营主体数量达1065万户，其中民营经济主体占比超九成。

人才是第一资源，有活力的经济少不了有活力的人才队伍。自2022年6月成为全国青年发展型城市建设试点以来，成都出台“人才安居新政”，面向新市民、青年人群体供应保障性租赁住房，筹集房源超20.1万套，青年人才驿站累计接待超10万人次。

“成都是座朝气蓬勃的城市，我们在这里收获了事业和成长。”今年33岁、在清华四川能源互联网研究院从事科研工作的于智同说，研究院的科研团队有300多人，基本是年轻人。

“火车跑得快，全靠车头带。”广东省社会科学院院长王廷惠说，经济大省挑大梁，是信任和肯定，更是责任和担当。在当前经济爬坡过坎、回升向好的关键时期，经济大省更要发挥关键作用、支柱作用。

制造业高增长展现更强实力

习近平总书记强调，立足实体经济这个根基，做大做强先进制造业，积极推进新型工业化，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。

上半年，广东、江苏、浙江等经济大省工业增长普遍高于第一、第三产业，以制造业为代表的实体经济实力更强，成为全国经济发展的“压舱石”。

作为制造业大省，上半年广东规模以上工业增加值达1.96万亿元，同比增长6.0%，其中计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.6%。浙江上半年工业增加值1.47万亿元，同比增长7.1%；而江苏和山东上半年全省规模以上工业增加值同比增长都超过8%，实现了高增速。

以智能化和数字化改造推动制造业深度转型，是培育新质生产力、实现高质量发展的重要路径。在广东、四川、浙江等工业大省，从传统行业到新兴产业，众多企业纷纷投入“真金白银”，推动“智改数转”步入“快车道”。

广东出台人工智能赋能千行百业措施，强化人工智能在电子信息、汽车、装备等行业的融合应用与场景探索。广东省工信厅副厅长吴红说，上半年广东工业机器人产量同比增长37.6%、产量占全国一半以上，新能源汽车产量突破130万辆，广州、深圳入选国家智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市，软件和信息服务业同时受益，软件业务收入同比增长12.7%。

浙江工业转型升级持续推进，上半年工业新产品增长较快。浙江省统计局工业统计处处长徐璐介绍，今年上半年，浙江规模以上工业中装备、高新技术、战略性新兴、数字经济等产业增加值同比分别增长10.6%、8.7%、7.3%、7.2%。

四川围绕降本、增效、提质、扩绿深入实施制造业“智改数转”行动。“企业有需求，服务商有方案，政府就要摸清需求、建好平台、完善政策，让企业和服务商实现有效对接。”四川省绵阳市副市长邓辉说，政府引进20家数字化服务商提供“小快轻准”数字化解决方案，同时推动本土龙头企业成立服务商联盟，为市内外近3000家供应链企业提供个性化服务。

广东亚太创新经济研究院理事长李志坚表示：“工业是经济发展的‘定盘星’。经济大省要在产业升级的转型关键期和发展窗口期，深入实施新旧动能转换工程，促进传统制造向现代智造的全球高端价值链条迈进，攻坚克难，勇挑大梁。”

创新培育更强高质量发展驱动力

习近平总书记强调，要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力。

今年上半年，深圳在手机、自动数据处理设备(电脑)、家用电器等“老三样”稳定增长的同时，新能源汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”也异军突起，进出口总额达2.2万亿元，同比增长31.7%，重回全国“外贸第一城”。

深圳海关有关负责人说，尤其是自主品牌的高增长令人眼前一亮。据深圳海关统计，今年前7个月，深圳市出口无人机76.2亿元，同比增长31.3%。

产品结构巨变的背后，是产业结构的深刻调整，是经济增长越来越依靠创新推动的直观体现。

广东上半年外贸进出口4.37万亿元，规模再创历史同期新高，较去年同期增长13.8%，占全国比重20.6%。

广东省科技厅有关负责人说：“亮眼数据的背后是全省17个国家级创新型产业集群、8个万亿级产业集群带来的创新能力支撑。”

绵阳京东方光电科技有限公司生产的柔性屏，被用于全国多家手机厂商。“通过不断进行技术创新，现在我们生产的折叠屏从正面看几乎看不到折痕。”绵阳京东方光电科技有限公司总经理孙福坤说，应用场景也正在从智能手表、手机向车载显示领域拓展，在全国的市场空间进一步扩大。

技术创新带来的产业创新正为经济大省稳增长提供强力支持。“四川新型显示面板出货量居全国第三，全球近20%的柔性屏为‘四川造’。”四川省发展改革委主任代永波说。

“梧高凤自栖”，良好的创新生态吸引全球资源为经济增长带来新动能。6月29日，全球知名橡胶制品生产商横滨橡胶计划总投资约5亿美元的项目落户杭州市钱塘区，成为近十年来杭州最大外商独资制造业单体项目。

据商务部数据，今年1月至6月，杭州实际利用外资46.6亿美元，同比增长3.9%，总量首次位列全国第二，实现逆势上扬。杭州市投资促进局负责人说，这显示出杭州良好的创新链、完善的产业链带来的强大吸引力。

“下半年，随着党的二十届三中全会精神的贯彻落实，经济大省要以改革激发社会创造力和内生动力，加快推进高质量发展，持续勇挑大梁，为完成全年经济发展目标任务提供有力支撑。”广东省委党校教授许德友说。

新华社北京8月20日电

(责编：王震、陈键)
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