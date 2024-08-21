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疏堵点·解难点·治痛点：东北以改革促高质量发展

2024年08月21日09:01 | 来源：新华社
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新华社沈阳8月19日电（记者郭翔 孟含琪 徐凯鑫）在大连港集装箱码头，一艘完成装卸作业的货轮即将起锚驶往大洋彼岸。“我们推出了服务大连海港口岸高质量发展十一项措施，创新研发‘边检即时通’边检通关进度一键直推平台，出入境船舶手续办理‘零延时’‘零等待’，最大限度减少大型船舶滞港时间。”大连出入境边防检查站站长吕子龙说。

近年来，东北各地针对重点领域和关键环节的堵点、难点、痛点，扎实推进、全面落实各项重大改革任务，持续为高质量发展注入强劲动力。

挺进国资国企改革“深水区”

在大连重工装备集团曲轴公司生产车间，总长23.677米、总重量539吨的12G95ME-C型大型船用曲轴正在紧张加工。该曲轴将随发动机一起安装在我国制造的2.4万标准箱甲醇动力集装箱船上。

大连重工装备集团由3家“老字号”国企于2022年5月重组而成。重组后，其中两家企业从濒临破产转入良性经营。2023年，企业实现营收150亿元，同比增长20%，实现利润4.5亿元，同比增长136%。“经过重组整合，主业更加突出，资源要素更加集聚，释放了发展活力。”大连重工装备集团董事长孟伟说，企业将进一步深化产权改革、深化选人用人改革、深化激励约束机制改革。

近年来，东北各地持续深化国有企业改革，通过优化调整布局和结构、创新管理机制等举措，推动国有企业做强做优做大。辽宁在省属企业正式启动管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的“三能机制”建设攻坚战；黑龙江省属企业持续健全市场化经营机制，今年以来新晋管理人员竞争上岗比例达70%。

打造优化营商环境“升级版”

近年来，东北各地以优化营商环境为导向，划定法律红线，做强服务支撑，面向国际合作，向着构建市场化、法治化、国际化营商环境不断努力。

前段时间，黑龙江哈尔滨新区的一家加油加气站负责人调整，需变更危险化学品经营许可证、营业执照和成品油零售经营批准证书三个许可证，以往安排专人至少跑三次大约半个月才能办完，而如今，哈尔滨新区服务专员靠前服务，企业只需提交一次申请，审批程序内部流转串联办理，最快只需一天时间即实现“三证”同发。

黑龙江省营商环境建设监督局局长孙恒义说，黑龙江以“数跑龙江”为统领，着力打造“六最”特色营商品牌，已建成全省“一朵云”“一张网”“一平台”，联通了省直厅局和市（地）、县区900余个业务系统，实现了平台互联互通、数据共用共享，为“高效办成一件事”提供有力支撑。

营商环境是生产力，更是竞争力。黑龙江在全国工商联组织的2023年度万家民营企业评营商环境中，成为进步最明显的五个省份之一；2023年，辽宁的企业活跃度提升至66.7%，同比增长3.4个百分点；吉林新登记经营主体61.88万户，同比增长14％。

创新驱动重塑全面振兴“发动机”

科技创新是高质量发展的“开路先锋”。拥有一批“大院、大所”的东北科教资源丰富，但长期面临科技成果转化“墙里开花墙外香”的问题。近年来，东北各地持续完善科技成果转化机制，广搭平台，撮合对接，多方合力打通成果转化“最后一公里”。

辽宁推动学校创新资源与企业需求精准对接，全面拓展科技成果转化渠道；吉林引导设立科创类母基金给予创业前端扶持，帮助企业顺利跨过初创期的“死亡谷”；黑龙江突出企业在科技成果转化中的核心作用，坚持“企业出题、科研解题、市场阅卷”，促进产学研深度合作。

珩辉光电测量技术（吉林）有限公司由长春理工大学孵化。公司董事长常帅介绍，学校打通知识产权环节，“鼓励成果转化，专利转化根据贡献进行成果分配。专利转让合同收益的80%归团队和个人。”

体制机制创新进一步推动了东北科教优势、人才优势转化为振兴发展优势。去年，辽宁全省共有40所普通高校转化科技成果7638项，转化金额40.26亿元，比上年分别增长约56%和90%；黑龙江举办“汇智龙江”成果路演推介活动202场，对接项目2305项（次），转化重大科技成果589项。

(责编：王震、陈键)
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