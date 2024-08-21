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福州：科技助力“海洋牧场”提质增效

陈弘毅
2024年08月21日09:04 | 来源：新华社
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在福州市连江县定海湾广袤的海面上，一台长92米、宽36米的“大块头”引人注目。它就是半潜式渔旅融合深远海养殖平台“闽投1号”，也是我国海水养殖业向深远海、机械化、智能化转变的“探路者”。

记者近日在连江县筱埕镇定海村码头登船，向着外海行驶10多分钟后，登上了“闽投1号”。只见平台下方是一口巨大的深海养殖网箱，自动投料设备正在给大黄鱼喂食，身形饱满、鳞片金黄的大黄鱼在水面跃动，引得众人纷纷举起手机拍照。

“闽投1号”运营方福州福鱼荟海洋科技有限公司总经理许航介绍说，与传统网箱7至8米的养殖深度不同，“闽投1号”采用海工平台半潜式结构设计，具有更好的抗风浪能力，养殖深度可达25米。由于离岸较远，海水的溶解氧含量更高，大黄鱼有了更宽敞的“住宅”和可以“深呼吸”的环境，成品鱼品质较传统网箱也更优。

自2022年投产以来，“闽投1号”带动了周边养殖户共建“海洋牧场”，进行大黄鱼中幼苗接力养殖，去年共销售成品大黄鱼100余吨，合作养殖户每斤的收益提升了7元，实现了“海洋牧场”提质增效。

“闽投1号”是福州向海发展新质生产力的缩影。从2018年开始，福州推动鲍鱼、大黄鱼等海水养殖业从内湾逐渐向深远海、智慧养殖转变。截至目前，福州全市已成功下水深远海养殖平台12台（套），成为全国规模最大的智慧“海洋牧场”之一。“闽投1号”等多个深远海养殖平台实现了“福州造”，海洋装备制造水平不断提升。

福建省闽投深海养殖装备租赁有限责任公司有关负责人说，“闽投1号”以智慧渔业系统作为技术支撑，处处可见“黑科技”。这里不仅搭载了自动投喂、捕捞设施，还配置了视频监控、水质监测、5G通信基站等设施。各种信息和参数实时投放在屏幕上，通过大数据分析，可以实现自动化、智能化渔业养殖。此外，平台搭载了光伏发电设备和储能电池，配备海水淡化装置和污水处理设备，在降低碳排放的同时，还能为生产生活等提供支持。

基于宽阔的甲板空间和稳定的主体结构，“闽投1号”还配备了海景客房、海上餐厅等多功能舱室。人们可以在这里体验休闲垂钓、品尝海鲜美食、感受海上日出日落。许航说，周末客房经常被订满，不少人专程到此体验独特的海上休闲游。

以旅促渔、以渔带旅，一条陆海联动的渔港亮丽风景线正在闽江口形成。福州市海洋与渔业局数据显示，2023年，福州渔业产值691.85亿元，水产品产量307.5万吨，海洋生产总值3250亿元，均位居全国前列。 

新华社福州电

(责编：王震、陈键)
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