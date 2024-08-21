俞菀

很难想象，这是一座乡镇菜市场：灰白色古风建筑廊下，品牌店铺琳琅满目。走进明亮整洁的大厅，左侧悬挂的智慧大屏上交易数字不停跳动，右侧公示牌上罗列着今日利民平价菜。154个固定摊位、75个自产自销摊位有序排开，买完菜还能顺带测血压、剪头发。

作为浙江省五星级农贸市场，2023年，浙江省嘉兴市秀洲区新塍菜场接待总量达285万人次，交易额突破5亿元，对周边多个乡镇都起到了辐射带动作用。

一头连着田间地头，一头连着万家餐桌，菜市场是极具“烟火味”的地方，更是关系百姓切身利益的民生工程所在。

近年来，嘉兴坚持群众满意导向，把民生实事放在突出位置，聚焦城乡一体化发展薄弱环节，全力推进全市144家农贸市场提档升级，建成一批新型特色示范标杆市场。

通过就地改造、迁建重建、转型转产，构建“政府主导、部门推动、市场协同、社会参与”的工作格局；创新出台以“环境优、智慧感、邻里味、嘉禾韵、安心购”为核心要素的“幸福里”农贸市场建设规范……“让百姓有获得感，始终是农贸市场改造提升的核心点和落脚点。”嘉兴市市场监督管理局局长李陈源说。

与此同时，在农贸市场改造提升中设立消费维权联络站点，连续开展“称重标重”专项整治活动，查处农贸市场使用不规范照明灯具、称重标重违规等行为。常态化开展“百姓点检”工作，由消费者指定农产品进行现场免费检测，全力保障农贸市场食品安全。

硬件改造提升“舒适度”，数字建设提升“便利度”，邻里服务提升“满意度”，嘉兴各地菜市场比学赶超，结合地方实际在功能上积极做“加法”。远程问药、爱心义卖、免费理发、家电维修……许多菜场里还建起了“红立方”党建阵地，让红船旁的党员先锋力量和各类志愿者服务更贴近老百姓日常需求。

如今，嘉兴的一个个菜市场，正在成为百姓身边的“生活主场”。

“过去，菜场又脏又挤，老一辈买菜全凭火眼金睛，还要杀得一手好价，年轻人更喜欢去超市和网购。”下班后前来新塍菜场买菜的“90后”市民刘先生说，如今，明码标价、童叟无欺、明亮整洁的菜场，用实力挽回了众多年轻消费者的心。

新华社杭州8月20日电

(责编：王震、陈键)

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