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逐“绿”而行 国资央企加快清洁能源发展

人民网记者 黄盛
2024年08月21日08:52 | 来源：人民网
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陕北锦界光伏100万千瓦、宁夏电力灵绍直流配套光伏100万千瓦等一批百万千瓦级新能源项目陆续并网发电；

西藏定结县50MW光伏储能项目并网成功，年平均发电量约8295万千瓦时；

白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6座梯级水电站构成的世界最大清洁能源走廊顶峰保供，高峰出力超过7000万千瓦，创历史新高……

近年来，国资央企尤其是其中的能源企业不断增加清洁能源供给，着力发展清洁能源产业，清洁能源总量不断提升，为我国能源绿色转型作出积极贡献。

国务院国资委前不久举办的中央企业负责人研讨班提出，新型能源体系作为现代化产业体系的重要组成部分，关系到国民经济的命脉，直接影响国家能源安全战略大局。构建能源领域新质生产力，加快新型能源体系建设不仅是能源央企高质量发展的内在要求，也必将成为当前和今后一段时期的核心任务。能源央企要扛起国家能源安全保障和推动能源转型革命重任，发挥好能源央企的功能价值，加快构建与新质生产力相适应的新型能源体系。

对于新型能源体系，近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）也提出，加强能源产供储销体系建设，坚持先立后破，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，持续优化能源结构，加快规划建设新型能源体系。

就具体落地而言，国资央企如何建设新型能源体系？

“稳妥推进能源绿色低碳转型，对于我国绿色发展至关重要。国资央企尤其是能源央企在此过程中占有比例大，转型带来的效果也更加突出。”清华大学中国现代国有企业研究院研究主任周丽莎认为，目前我国能源保障中使用化石能源比例较大，国有企业在能源领域应发挥骨干作用，应积极推进能源绿色低碳转型。通过加强化石能源清洁高效利用，推动煤炭、油气等传统能源向清洁低碳方向转变。同时，大力发展非化石能源，如风电、光伏等清洁能源，提高非化石能源消费比重。

据记者梳理，目前大型央企集团在新能源领域的布局不断加速，纷纷成立新能源子公司。截至今年4月底，已有包括三峡能源、国电电力、国家电投、华能集团等约30家央国企成立新能源公司，业务范畴涵盖了发电技术服务、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、储能技术服务等领域。

此外，能源央企在风电、水电、核电等新能源领域处于国内领跑地位，已成为引领新能源产业发展的重要力量。2023年，国家电投、国家能源集团等11家电力央企的新能源新增装机容量约1.5亿千瓦，占全国新增装机容量的52%，累计装机规模约5.6亿千瓦，占全国新能源总装机容量的53%。

“当前，国有企业应加大对战略性新兴产业的投资力度有目共睹，特别是新能源、新材料、节能环保等绿色低碳产业更是成为投资重点。”周丽莎说，通过建设绿色制造体系和服务体系，提升绿色低碳产业在经济总量中的比重，不仅有力地带动了经济发展，也在此过程中培育了一批有竞争力的绿色低碳领军企业，推动绿色低碳产业创新发展。

也有业内人士表示，国资央企要加快能源资源多元开发，统筹推进能源供给结构调整。特别是要加强顶层设计，做好不同维度能源规划的统筹协同，促进多种能源产业、新能源与其他产业耦合发展；推进“两端发力”，发力传统产业高端化、智能化、低碳化、谱系化发展，深耕煤炭安全高效生产和煤电清洁高效利用，深化“两个联营”和煤电机组低碳化改造，积极推进煤系共伴生资源的开发利用，增强油气战略保障能力；发力战略性新兴产业规模质量发展，加快可再生能源规模质量开发，积极发展氢能核能等清洁能源。

(责编：王仁宏、高雷)
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