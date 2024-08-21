人民网北京8月21日电 （记者李栋）近期，部分地区使用“绝户网”等违规渔具进行捕捞情况频发，引发社会关注。为此，农业农村部下发通知要求持续保持高压态势，切实加强对“绝户网”等违规渔具的清理取缔，维护正常渔业生产秩序。

“绝户网”泛指网眼极小，网眼直径约为1厘米—2厘米左右的渔网，长期使用此类渔网捕捞对渔业资源具有不可逆的破坏。

农业农村部渔业渔政管理局相关负责人介绍，“绝户网”等违规渔具严重破坏了渔业资源和生态环境。“经过持续多年的清理取缔，其蔓延态势得到有效遏制，但在部分地区重视程度仍然不够，导致使用‘绝户网’等违规渔具捕捞现象依然频繁，甚至有规模性反弹的趋势。”

《“中国渔政亮剑2024”系列专项执法行动方案》要求，持续深入清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”，加强涉渔船舶审批修造检验源头治理，清存量、遏增量，进一步减少涉渔“三无”船舶和“绝户网”数量。

上述负责人表示，要持续加大执法监管力度，始终保持高压严打态势，消除侥幸和观望心理。

一要强化常态化监管和专项整治，在健全制度、加强常态巡查的同时，集中力量在重点时段、重点区域开展专项清理。

二要突出重点、务求实效，针对群众反映突出、对渔业资源破坏严重、网目尺寸严重偏离规定，尤其是对明令禁止使用的渔具进行重点清理打击，依法严肃查处。

三要认真落实多部门执法联动，加强组织领导，完善工作机制，形成强大合力。联合公安、市场监管等部门加强网具生产企业的源头治理，做到清存量、遏增量，进一步摸清网具市场情况。

四要切实做好集中处置工作，对没收的违规渔具公开集中销毁，做到“发现一起、查处一起、公布一起，震慑一方”，坚决遏制其蔓延态势，防止其死灰复燃。

“各地要加强组织实施，进一步明确工作重点，细化落实措施，部署做好各项执法行动；要完善与公安、市场监管、海警等部门的协作机制，深化信息互通、情报共享和执法合作，共同打击涉渔违法违规行为；要创新执法模式，强化执法装备建设，加大执法人员保障力度，不断提升渔政执法效能。”该负责人说。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经