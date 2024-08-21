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三峡（湖北宜昌）算力供应链启动

发挥算力“倍增效应” 画好供应链“同心圆”

李彤 王天乐 欧阳易佳 许维娜
2024年08月21日08:40 | 来源：人民网
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如何有效整合算力供应链，让算力成为“用得了”“用得起”“用得好”的优质资源，是当前社会各界关注的热点话题。

8月20日，“三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会”在宜昌市点军区举办，各界携手共绘算力协同高效发展的“同心圆”。

打造国家算力“中继站”

东数西算工程、国家超算互联网建设等相继启动；“东视西渲”“东推西训”等应用场景加快落地；一体化算力服务体系加速从概念走向产业实践。

当前，算力如同水和电一样，开始渗透到经济社会发展的方方面面，以“倍增效应”为千行百业赋能。

中国工程院院士沈昌祥发言。人民网记者 王天乐摄

中国工程院院士沈昌祥发言。人民网记者 王天乐摄

“算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力。”在活动上，中国工程院院士沈昌祥表示，在数字化时代，数据成为产业资料，算力成为新型生产力，迎来了新的产业变革。新的算力网络促进万物互联智能社会发展，要打造安全可信算力网络新业态，筑牢安全底座，按国家网络安全法律、战略及等级保护制度要求，通过安全可信网络产品和服务来构建主动免疫防护保障体系。

庞大的算力网络需要“中继站”过渡，位于国家算力网络中部枢纽节点的宜昌，有着得天独厚的资源禀赋。

宜昌市委副书记叶杨发言。人民网记者 王天乐摄

宜昌市委副书记叶杨发言。人民网记者 王天乐摄

宜昌市委副书记叶杨表示，宜昌打造华中地区最大存算一体数据中心集群，承担着创建国家算力网络中部枢纽的使命。通过发挥水电能源充沛、数据资源集中、应用场景丰富等优势，加快布局以大数据算力产业为代表的新质生产力，已发展成为湖北省规模最大的算力集群，入选国家第二批中小企业数字化转型试点。目前，宜昌算力规模为1050P，在建算力1525P，预计今年底将突破2000P。

湖北省数据局党组成员、副局长艾青松发言。人民网记者 王天乐摄

湖北省数据局党组成员、副局长艾青松发言。人民网记者 王天乐摄

“去年4月，湖北聚焦算力与大数据、人工智能等新兴特色产业，实施‘链长’领导协调、‘链主’导航引领、‘链创’协同攻关的‘链长+链主+链创’融合工作机制，高位推进算力与大数据产业发展。”湖北省数据局党组成员、副局长艾青松说，全省推进“数化湖北”建设，编制信息数字基础设施布局规划，全力创建国家算力网络中部枢纽节点，建设数字时代的“九州通衢”。

画好供应链“同心圆”

算力是重要的新质生产力，如何让中小企业更便捷、更高效地使用算力资源？

活动现场，一份倡议的宣告给予了答案。

“我们倡议，通过人工智能应用场景征集、智能化培训、发放算力券等措施，进一步激活算力市场，降低中小企业用算成本。”人民网828企业服务平台联合点军区人民政府共同发起了《新质生产力服务中小企业算力普惠倡议》。

倡议发布现场。人民网记者 王天乐摄

倡议发布现场。人民网记者 王天乐摄

“算力生态的构建与维护对于促进算力供应链的健康发展至关重要。”中科曙光高级副总裁任京暘认为，算力供应链的核心环节在于算力的生产、聚合、服务以及应用。算力的生产与聚合阶段，主要聚焦于算力的基础设施建设与资源整合，是算力供应链的前端环节。后续的算力服务和应用，侧重优化配置、高效利用及价值实现，来构成算力供应链的后端与终端。

中科曙光高级副总裁任京暘发言。人民网记者 王天乐摄

中科曙光高级副总裁任京暘发言。人民网记者 王天乐摄

“国产算力资源共建共享是推动数字化转型与创新发展的关键举措。”燧原科技副总裁安洋表示，要通过整合优化平台，实现算力资源的高效使用与成本节约。同时，推动算力资源向大文娱、教育等多元化领域渗透，促进算力与行业应用深度融合。此外，要构建算力资源共享机制，大力支持本土科技创新，加速人工智能技术的普及与应用，为经济社会发展提供强大算力支撑。

燧原科技副总裁安洋发言。人民网记者 王天乐摄

燧原科技副总裁安洋发言。人民网记者 王天乐摄

释放算力“生产力”

发布会现场。人民网记者 王天乐摄

发布会现场。人民网记者 王天乐摄

随着算力基础设施建设不断加强，如何进一步促进应用落地，将算力转化成生产力？在活动期间，同步举办了三场产业发展和招商对接会，和一场以“抢抓人工智能发展机遇 促进绿电绿算协同向新”为主题的金台圆桌研讨会，业界人士畅所欲言、各抒己见。

在“立体计算·释放发展力”对接会上，参会嘉宾表示，立体计算是全新的计算体系，通过多层次、多维度的算力架构，实现了资源的高效整合。要深度挖掘数据价值的应用创新场景，赋能融合价值的生态共生，释放计算产业的立体效益，进而释放各行业和各区域的发展活力。驱动数字经济的发展，实现数字经济赋能于千行百业。

在“数字经济算力资本化”对接会上，参会嘉宾表示，推进数字经济算力资本化，对于促进经济增长、优化资源配置具有重要意义。在数字经济蓬勃发展的背景下，算力已成为关键生产要素，其资本化进程不仅促进了资源的优化配置，还推动了经济模式的创新。通过算力资本化，企业能更有效地获取和利用算力资源，加速数字化转型，提升市场竞争力。

在“算力+北斗+低空经济”对接会上，嘉宾表示，算力和应用场景能够实现“双向奔赴”。算力提升了低空飞行的导航精度与安全性，促进了低空交通管理、物流运输等领域的智能化升级，实现了低空资源的优化配置与高效利用。低空经济更为算力提供了迭代升级的应用场景，推动算力实现“倍增效应”。

在活动期间，还启动了重庆－宜昌－武汉时延低于3毫秒高带宽直连链路开通仪式；揭牌了全国县域数字经济发展创新区；成立授牌了宜昌市数字经济产业发展联盟；揭牌了国家先进计算产业创新（宜昌）中心；举办了数字经济产业招商签约仪式等活动。

(责编：王仁宏、高雷)
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