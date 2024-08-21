人民网记者 许维娜

河南安阳，启用无人机送餐，航程15公里，载重4.5公斤，为物流开新篇；青岛平度，植保无人机助力农田管理，省时省力；安徽黄山，无人机承担起了空中物资运输的重任，将所需物资送达山顶……当前，以传统通用航空和新型无人机产业为基础的低空经济正在蓬勃发展，不断探索并拓展“低空经济+”场景应用的多样化落地。

这背后，离不开日渐完备的产业链支撑。

民航局发布数据显示，今年上半年，我国无人机总数较去年底增长48%；超1.4万家无人机企业持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证；到2025年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿元至5万亿元。

可以预见，低空经济正在改变我们的生活图景，我国低空经济正在加速起飞。未来低空经济会如何发展？业界专家向记者表示，低空经济在实现自身发展的同时，“低空经济+”还可以培育新业态、带动新产业，为经济增长带来新动力。

中国工程院院士向锦武表示，低空经济，作为一种以多种低空飞行活动为牵引，推动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有鲜明的立体性、区域性、融合性和广泛性特征。该经济形态主要依托1000至3000米以下的空域，通过有人机、无人机以及低空智联网的协同构建，以通用航空产业为主体，无人机产业为主导，为全面推动经济体系建设提供有力支撑。

应用场景方面，向锦武认为，“低空经济+”的应用场景十分广泛。实际上，传统由人工操作完成的机械任务，都可以逐步实现无人化替代。这些应用场景主要可归纳为三大类：首先是生产作业类，其次是公共服务类，最后是航空消费类。值得强调的是，生产作业类应用已得到深度的拓展，如农林植保领域已广泛采用；公共服务类应用亦日趋成熟；同时，消费类应用也正在加速探索之中。

“在低空经济蓬勃发展的同时，我们必须高度重视其安全问题。”中国互联网协会副理事长黄澄清表示，安全，作为低空经济发展的基石，对于实现可持续发展具有决定性意义。

对此，黄澄清提出以下建议：首先，安全是低空经济可持续发展的基础，需强化低空飞行器监管，确保飞行安全，并严密防范信息泄露；其次，法规建设是低空经济规范发展的关键，应积极推进法律法规的制定与完善；再者，创新与技术进步至关重要，应鼓励企业加大研发投入，推动技术创新，同时关注伦理与道德问题；最后，产业合作是实现低空经济全面发展的重要途径，应促进行业内外的交流与合作，共同应对挑战，推动低空经济健康发展。

中央经济工作会议将低空经济列为战略性新兴产业之一，低空经济还被写入2024年政府工作报告。与此同时，各地加快布局，助推低空经济发展。

以北京为例，据了解，到2027年，北京市将围绕应急救援、物流配送、空中摆渡、城际通勤、特色文旅等，新增10个以上应用场景，开通3条以上面向周边地区的低空航线，基本建成网络化的基础设施体系及低空应用生态。

北京市通信管理局党组书记、局长苏少林表示，低空经济作为国家战略性新兴产业，其发展对于塑造发展新动能、打造经济增长新引擎具有重要意义，更是建设现代化产业体系、推动实现高质量发展的必然要求。

苏少林介绍，北京在中关村延庆园建设无人驾驶航空示范区，并在多区研究低空经济产业。低空经济涵盖物流、交通、文旅等，促进经济发展，对通信感知一体化等技术提出高要求。信息通信业作为经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业，必须承担起抢抓低空经济，实现密集创新和高速增长的战略机遇的重要使命。他还透露，到2026年，北京将建设2万个以上5G-A基站，将为北京市的低空经济安全发展提供坚实有力的网络服务。

作为战略性新兴产业，低空经济发展也面临一些挑战。另有专家认为，要壮大低空经济，需增加飞行器运营数量。优化空域管制、适航审定、飞行保障等，提升低空飞行安全性与可靠性，确保低空经济持续、健康、稳定发展。

(责编：王仁宏、高雷)

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