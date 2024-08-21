人民网记者 李栋

今年以来，我国乡村消费和乡村市场潜力进一步释放，各地通过创新消费场景，改善消费条件，培育消费平台，县域消费潜力进一步释放，为乡村振兴提供了新动力。

烈日炎炎，正是品尝菠萝的好时节。在云南普洱景谷县凤山镇那肖田村，一场菠萝“盛宴”正在上演。在这里，菠萝不仅仅是主产水果，更是挖掘农村消费潜力的“金钥匙”。

“我们村是名副其实的‘菠萝村’。说到买菠萝，附近的客商都晓得要来那肖田。”村民张永兰言语中是藏不住的自豪，1800余亩的菠萝种植园已成了产业链上的消费“乐园”，游客即能买到鲜果，也能参观种植园，每到节假日熙熙攘攘的游客成了村里的主角。

凤山镇党委书记李童辉介绍，依托特色农产品，每到“菠萝节”期间，四面八方的游客纷至沓来，“度假经济”也愈发红火，更带动了当地人均收入的持续增长。

不到半天，游客毛巍巍已把汽车后备箱装了满满当当。“这次特意开车1小时带家人来感受田园风光。”毛巍巍兴奋地说：“这里的活动丰富多彩，土特产琳琅满目，还感受到了独特的风土人情，真的很开心。”

乡村消费潜力有效释放的同时，村里消费新场景也不断涌现，吸引着更多人线上消费。

“老铁们，这是我们家乡的鲜菠萝和生态果干，现在下单还有优惠……”在旁边的平寨村电子商务公共服务点，主播肖振峰正在直播间卖力地介绍当地特产。

李童辉介绍，当前，凤山镇积极探索“菠萝产业+周末经济”的发展路径，让游客切身体验生态菠萝的采摘乐趣，并在农家乐品尝到自己亲手采摘的菠萝制作的“菠萝宴”，让“凤山菠萝”成为当地“周末经济”的新名片，持续释放乡村消费潜力。

今年3月份，商务部、农业农村部等9部门联合发布《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，着力通过创新商业模式、建设农村现代流通体系，带动农民增收，促进农村消费。

专家表示，农村是消费的蓝海，释放乡村消费潜力需多方协同发力，发挥农村资源优势，提高农村消费质量，为农村消费市场提质扩容提供支撑。

数据显示：今年1—7月份，我国乡村消费品零售额36476亿元，增长4.5%。在农民收入持续增长、县域商业体系建设不断推进等有利因素带动下，乡村市场销售增速快于城镇1.1个百分点。

中国宏观经济研究院研究员李清彬表示，当前，乡村消费增速快于城镇，教育、文化、娱乐、医疗保健等服务性消费的支出占比持续提高，反映了我国消费下沉、提质的趋势性特征，农村消费扩容提质的空间也将不断拓展。

(责编：王仁宏、高雷)

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