朱程 陈思

在江苏省连云港市，小小二维码正成为越来越多企业的“心头好”。有了它，原来消防、环保、安监等多项检查可以一次性完成，企业生产经营中遇到“吃不准”的问题，也可扫码获得帮助……

变化的背后，是当地近年来对“综合查一次”的探索。

“企业喜欢无事不扰，过多的检查不仅需要额外安排专人对接，碰到问题时，处理过程往往也很‘刚性’。”江苏晶易易供应链管理有限公司总经理陈智说。

针对“减少检查次数”“统一部门整改意见”等基层普遍期盼，连云港将推进综合行政执法作为破题关键，推动多部门“九龙治水”向“攥指成拳”转变。

“‘综合查一次’是将涉及跨部门、跨领域、跨层级多个执法主体的检查事项进行集成，在同一时间对同一监管对象进行联合执法检查。看似是将不同部门叫到一块，实际上内有玄机。”连云港市数据局副局长储嘉祥说，不同部门关注点不一、标准不一、流程不一，要形成合力得从体制机制上创新突破，连云港将为企业赋码作为“钥匙”，打开部门间统筹协调大门。

连云港为企业赋的码以公安标准地址码为基础，不仅可以对企业精准定位，还可以联动市场监管、税务等部门，对企业运营质态信息进行归档，实现“一企一码”。在此基础上，连云港在江苏率先出台“综合查一次”工作流程，提出各部门所有入企检查都要在“综合查一次”平台上事前报备，开展检查时必须先扫码，从而实现“一码管源头”。

“改革伊始，我们觉得为难，感觉多了扫码等诸多流程，但实践发现，部门间沟通协调多了，意见‘打架’情况少了，重复检查少了，整体工作量也下降了。”连云港市应急管理执法监督局工贸三大队大队长朱建军说。

目前，连云港已对全市重点园区、重点产业相关企业完成赋码。今年以来，通过“综合查一次”机制，已累计减少重复检查11684次，降幅达83.9%。

“过去一年得十来次检查，现在就一两次，企业更能专注创新。”位于灌南县的江苏香如生物科技股份有限公司办公室主任韩峰说，通过研发栽培新模式，公司年产杏鲍菇近8万吨，近日入选第八批农业产业化国家重点龙头企业。

小小二维码不仅为企业松绑减负，更推动基层执法理念转变。通过打造数字化平台，连云港相关部门在综合执法结束后，会将处理结果同步上传，企业可以扫码回溯并对检查进行评价、申诉。系统通过比对检查数量与罚没款数据等，可判断各部门“综合查一次”的落实情况。同时，联动“减负邮箱”等新措施，基层各部门也可将落实不到位等问题进行上报，推动基层减负。

“新办法实施后，政府部门服务意识明显提升。过去检查，像是老师来批改作业，现在更像是送课上门。”正大天晴药业集团股份有限公司海州生产基地高级生产总监陈海林说，不久前当地消防部门专门为公司组织了灭火疏散演练，帮助企业查找隐患。

据悉，在一项对202家连云港企业回访调查中，有86%的企业表示检查频率有下降，对执法检查工作满意度达到93%。

“探索‘综合查一次’不单是助力优化营商环境的‘闪亮名片’，更要推动行政执法权力事项‘应放尽放’，形成权威高效的行政执法新格局。”连云港市市长邢正军说。

下一步，连云港计划在强化规范落实、研究分级分类监管、深化部门协同的同时，进一步加强对企业的事前合规指导，编制推广“一业一册”合规手册，探寻信用监管手段，以高效能的行政执法保障经济高质量发展。

新华社南京8月20日电

(责编：王震、陈键)

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