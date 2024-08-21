人民网记者 乔雪峰

那拉提之秋令人神往，林间树木黄绿相间，牛羊悠闲漫步在草原上，丰富的色彩点缀让那拉提的秋天显得更梦幻撩人。

秋意浓浓的那拉提。受访方供图

那拉提的秋天到底有多美？或许如梦如幻的盘龙谷道能够给你答案。新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县盘龙谷道地处那拉提河谷草原与空中草原的中间地段，是那拉提景区内原始自然风貌保存最为完整的生态游览区。

那拉提盘龙谷道的秋天。受访方供图

进入秋季，盘龙谷道迎来了斑驳层叠的绚烂秋景，渐次铺开叠翠流金的美丽画卷，美不胜收，吸引了众多游客前来欣赏游览。

“没想到那拉提还有这么别致的地方，优美的生态环境、浓郁的民族文化以及独特的民俗景致，是休闲度假、旅游观光的绝佳胜地，这次来真是值了！”来自山东的游客李女士到盘龙谷道旅游打卡后，对此赞不绝口。

秋天的那拉提盘龙谷道景色。受访方供图

据了解，盘龙谷道全长26.219公里，全线穿越那拉提北山坡，与沃尔塔交塔景点公路和林场牧道连接。这条路串联起眺石岗、林海半岛、卧牛岗、蛟龙出海、时来运转（天长地久）、雪狼谷六大景点，当地牧民称其为大自然馈赠人类的“绿海大道”。

新源县通过“公路+文旅”的模式，打造了这条以那拉提景区为核心，融合草原文化特色，集影视文化、娱乐、休闲度假、观光为一体的特色旅游公路。在乌孙古迹，游客可以体验剧组拍摄、短视频制作、古装穿越等。据了解，仅2023年1月至2024年7月，盘龙谷道全线游客量达200万余人次，直接经济收入达3亿元，间接带动沿线牧民收入达500万元。

曲折蜿蜒的盘龙谷道。受访方供图

近年来，当地大力保护资源和环境，发展旅游经济，老百姓也通过展示少数民族风情，守护山水草原，赚到了“生态财”，吃上了“旅游饭”。大量游客的到来也让从事出租民族特色服饰的哈萨克族农牧民生意火爆。家住新源县那拉提镇的哈萨克族小伙塔勒哈提在空中草原游牧人家景点开了家小店，专门出租哈萨克族民族特色服饰，如今已经有5年了。由于那拉提景区游客一年比一年多，他的生意也越来越好。

游客欣赏游览那拉提盘龙谷景色。受访方供图

在那拉提镇英加尔村，据天邻风景客栈负责人米尔德·库安尼西介绍，依托那拉提草原丰富的旅游资源优势和盘龙谷道带来的客源，许多牧民转变生活方式，打造具有本地特色的民宿客栈，大部分村民不出村就能实现就业，目前是旅游旺季，经营状况良好。

那拉提盘龙谷景色。受访方供图

“我们会不断增加新业态、新设施，丰富游客体验的同时，也拓宽当地农牧民就业渠道，提供更多岗位，让大家享受到旅游红利，真正实现旅游富民。”那拉提景区旅游发展管理局局长王苏文说。

这几年，随着那拉提旅游业蓬勃发展，越来越多的农牧民搭上旅游富民快车，吃旅游饭，挣旅游钱。他们经营民族特色手工艺品、服饰、美食、出租马牛羊等，年收入达5万元左右，走上了增收致富之路。

(责编：王仁宏、高雷)

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