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京津冀一流营商环境建设有了“施工图”

刘园园
2024年08月21日09:23 | 来源：科技日报
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8月19日，国家发展改革委发布《京津冀一流营商环境建设三年行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》旨在加快打造京津冀一流营商环境，破除制约区域高质量发展的体制机制障碍，助力京津冀协同发展战略的实施。

“《行动方案》是京津冀加快一流营商环境建设的‘任务书’和‘施工图’。”国家发展改革委营商环境发展促进中心主任吴小雁解读道，站在京津冀协同发展这一国家重大战略实施十年的新起点，处在京津冀协同发展进入全方位、高质量深入推进的新阶段，以一流营商环境建设为牵引，带动协同发展体制机制创新，是推动京津冀协同发展再上新台阶的关键举措。

吴小雁介绍，《行动方案》立足破解区域协同发展突出问题，着眼一流营商环境建设目标，明确了市场环境、法治建设、开放贸易、政务服务、公共服务、雄安新区营商环境建设六方面重点任务。

在持续规范市场环境方面，《行动方案》要求，提升跨区域创新协同能力。建立完善京津冀科技成果转化供需对接清单机制，鼓励三地科研机构和企业联合建设产学研创新联合体、重点实验室。梳理盘活高校和科研机构存量专利，加快专利转化和产业化。实施共性技术平台建设指引，布局建设一批共性技术平台，助力解决跨行业跨领域关键共性技术问题。建立健全产业链分工合作和集群跨区域协同培育机制，持续优化重点产业链营商环境，聚焦集成电路、网络安全、安全应急装备等重点领域，合力建设世界级先进制造业集群。

围绕持续推进公共服务共建共享，《行动方案》提出，促进教育资源协同发展。完善京津冀教育协同发展合作机制，推动京津优质中小学、幼儿园与河北省学校开展跨区域合作办学，扩大优质教育资源。同时，推进医疗资源共建共享。加快建设京津冀医联体，深化合作共建和远程医疗，增强卫生服务整体能力。继续扩大异地就医住院、普通门诊和门诊慢特病直接结算定点医药机构范围，为三地参保人员提供便捷的异地就医直接结算服务。

《行动方案》还明确，支持雄安新区优化营商环境，更好服务功能疏解项目落地。具体包括用好雄安新区科技创新专项，建立全国性空天信息和卫星互联网创新联盟，按程序积极推进雄安新区建设国家高新技术产业开发区。将雄安新区纳入北京高水平人才高地建设，围绕承接北京非首都功能疏解和雄安未来产业需求，针对性加强人才培养引进工作。探索建立高端人才双聘制，吸引北京人才到雄安新区创新创业，推进北京医疗、教育人才向雄安新区无障碍流动等。

“京津冀协同发展持久不断的动力来自对优质生产要素的吸引力，来自区域要素自由流动和高效配置。为要素自由顺畅流动创造良好条件是优化营商环境的重要内容，打造承接北京非首都功能的新载体是协同发展的标志工程。”吴小雁表示，《行动方案》的实施将进一步推动北京非首都功能疏解，提升雄安新区承载力和吸引力，激活协同发展新效能。

(责编：王震、陈键)
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