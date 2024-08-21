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斑马百科品牌升级 

2024年08月21日10:36 | 来源：环球网
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原标题：斑马百科品牌升级，将围绕“百科”与“文学”拓展至超100个主题

　　8月20日，斑马百科品牌正式升级，宣布未来五年将投入10亿元，全力构建以百科知识和文学知识为核心的“少儿百科数字内容平台”。

　　斑马儿童科教集团副总裁、斑马百科事业部总经理郭思祺详细阐述了斑马百科的未来战略布局。他表示，斑马百科将围绕“百科”与“文学”两大主线，拓展至超过100个主题，为孩子们提供系统化、科学化的知识图谱。其中，百科内容将覆盖自然、人文、科技等多个领域，而文学线则首推传统文化典籍《史记》，通过3D动画、知识讲解等多种形式，让孩子们在趣味互动中感受经典文学的魅力。

　　斑马百科所有内容均遵循“科学性、严谨性、适配性”三大标准，确保知识内容的高质量。郭思祺强调，斑马百科的内容设计注重“知识+能力+情感价值”的深度融合，不仅注重知识的传授，更重视能力的培养和情感价值的引导。例如，在海洋动物主题中，斑马百科巧妙植入“一鲸落万物生”的故事，既普及了生态知识，又培养了孩子们保护环境的意识。

　　为了打造这一平台，斑马百科不仅投入巨资进行产品研发和课题研究，还组建了由100余位博士级以上专家构成的权威专家团，涵盖植物学、天文学、历史学等多个学科方向。这些专家全程参与、联合共创，确保每一个知识点的准确性和权威性。

　　同时，斑马百科还积极探索技术创新，将先进的3D电影级制作技术和AI互动技术应用于儿童百科学习内容中。其首创的3D图鉴功能可以实现360度旋转、放大、缩小等交互动作，让孩子们在互动中更好地学习和掌握知识。此外，斑马百科还率先探索“虚拟与现实”的真实互动，为用户带来更加沉浸式的学习体验。

　　发布会上，斑马百科还正式推出了“中国少儿科普计划”，并宣布了三个“1000”计划。该计划旨在未来10年内搭建与打通中国少儿科普“产-研-用”一体化研究链路，建立一套完整的技术赋能、融合创新、内容专业的少儿科普体系与行业范本。斑马百科将联合1000家博物馆、科普机构等专业机构，共同打造少儿科普数字内容阅读板块和实践基地；组建1000位各领域专家团队，进行1000场专业、有趣的免费科普直播；同时发起少儿科普公益计划，惠及全国各地1000所小学、覆盖25万儿童。

　　现场，斑马百科与敦煌市博物馆、北京奥运博物馆、北京温榆河公园、中国大百科全书出版社等首批合作伙伴完成战略签约。双方将发挥各自优势资源，共同推动中国少儿科普行业的创新和高质量发展。

　　斑马百科表示，未来将继续坚持为孩子们提供专业、优质的百科内容，并联合更多合作伙伴与社会各界，共建少儿百科开放生态，为孩子们的未来创造更多可能性。

(责编：曹淼、李源)
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