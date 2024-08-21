“完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，支持和引导各类企业提高资源要素利用效率和经营管理水平、履行社会责任，加快建设更多世界一流企业。”在党的二十届三中全会上，“企业家精神”被再次提及。数十年来，一大批优秀的企业家在中国经济社会发展中扮演了重要角色、发挥了重要作用，今后仍将是推动中国特色社会主义市场经济发展的重要力量。

8月25日，人民网将隆重举行“人民财经论坛·企业家大会”专场活动。这场汇聚各行业企业家智慧的盛会，以“凝心聚力，向‘新’而行”为主题，将邀请数百位来自政产学研用领域嘉宾，就进一步全面深化改革背景下的企业家精神、推动新质生产力、实现绿色转型发展等话题深入交流、巅峰论道，敬请关注。