新华社北京8月21日电（记者任军、吴雨）国家金融监督管理总局副局长肖远企21日表示，当前银行业发展稳中向好、风险可控，主要经营指标和监管指标都处于健康合理区间。7月末，银行业金融机构资产总额423.8万亿元，同比增长7%；银行业不良贷款率为1.61%，比去年同期下降0.08个百分点。

肖远企是在国新办当日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上作出上述表示的。

据悉，今年上半年银行处置不良资产1.4万亿元，处置力度进一步加大。7月末银行贷款拨备覆盖率为216.7%，上半年末资本充足率为15.53%，抵御风险的“弹药”充足。

金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛在发布会上表示，受贷款利率持续下降、净息差不断收窄、手续费及佣金收入持续下调的影响，今年上半年我国商业银行净利润增速有所放缓，但仍实现0.4%的正增长，银行资产利润率和资本利润率也基本保持稳定。

“今年上半年，民营银行总体是盈利的，但有几家民营银行净利润同比有所下降，主要因为这些银行与去年同期相比明显加大了拨备计提力度，直接影响了当期利润。”廖媛媛说。

下一步，金融监管总局将引导银行机构继续加强精细化管理，优化资产负债结构，培育新的利润增长点，不断提高盈利能力。

(责编：胡永秋、袁勃)

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