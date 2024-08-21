数字贸易作为国际贸易重要组成部分和新亮点，已成为加快贸易强国建设的重要支柱之一。记者从8月21日召开的浙江省人民政府新闻发布会上获悉，聚焦“国家级、国际化、数贸味”，第三届全球数字贸易博览会将于今年9月25日至29日在浙江杭州举办。

浙江省商务厅党组书记、厅长韩杰介绍，本届数贸会展会总规模达15万平方米，展览展示面积较上届提升88%。设置1个综合展区和8个特色数字产业展区，更体现专业化，更聚焦行业热点和发展趋势。截至目前，已有超1000家数字贸易企业确认参展，联合国工发组织等15家国际组织确认参展参会，50多个国家和地区的专业采购团将赴现场采购对接。

同时，本届数贸会将打造丝路电商日、数贸非洲日、投资中国、数贸之夜等一系列的特色活动，及人工智能、低空经济、数字医疗等产业活动；成立若干数字贸易领域专委会，积极探索行业创新及生态圈建设；利用数字人、区块链、人工智能、裸眼3D等技术，线上增强应用场景、线下增强互动体验，营造沉浸式、数字化的现场氛围；并优化升级“数贸在线”平台，实现展会从线下5天向全年365天覆盖。

商务部外贸发展事务局副局长邓波介绍，本届数贸会将广泛挖掘全球数字贸易领域优质资源，做精做优市场化办展模式，努力实现“共建全球数字贸易生态、共商全球数字贸易合作、共促全球数字贸易发展、共享全球数字贸易成果”四大目标。

数贸会是目前国内唯一一个以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会。本届数贸会由哈萨克斯坦、泰国担任主宾国，广东省作为主宾省参展。本届数贸会由浙江省人民政府和中国商务部共同主办，由杭州市人民政府、浙江省商务厅和商务部外贸发展局承办。（记者林光耀）

(责编：胡永秋、袁勃)

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