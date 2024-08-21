2024新华·波罗的海国际航运中心发展指数发布 新加坡伦敦上海位列前三
新华社上海8月21日电（记者王辰阳、王鹤）2024新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告8月21日在上海发布，新加坡、伦敦、上海、香港、迪拜在2024年全球航运中心城市中综合实力继续保持领先，雅典-比雷埃夫斯与宁波舟山双双进位，天津则重回前20位。
指数结果显示，2024年全球航运中心城市综合实力前20位分别为新加坡、伦敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹、雅典-比雷埃夫斯、宁波舟山、汉堡、纽约-新泽西、休斯顿、东京、广州、釜山、青岛、安特卫普-布鲁日、深圳、奥斯陆、天津、墨尔本。
近年来，新加坡、伦敦、上海、香港、迪拜、鹿特丹始终保持世界前六大航运中心地位，这些城市凭借其突出的航运服务能力、行业领先的港口基础设施，为全球航运平稳运行提供强有力保障。天津在经历了几年的起伏之后，成功跻身第19位，重新回到全球前20位行列，凸显在国际航运产业价值链中的地位。
上海再次位列国际航运中心发展指数第3位，国际航运中心地位不断巩固。2023年，上海港集装箱吞吐量达到了4916万标箱，连续14年蝉联世界第一；上海还实现了绿色甲醇船对船加注，集运指数（欧线）期货上市交易，首艘国产大邮轮“爱达·魔都号”交付运营。
上海市副市长张小宏表示，上海国际航运中心正从“基本建成”向“全面建成”迈进，上海将推动航运服务高质量发展，建设便捷高效、功能完备、开放融合、绿色智慧、保障有力的国际航运中心。
2014年，新华社中国经济信息社联合波罗的海交易所，首次向全球推出新华·波罗的海国际航运中心发展指数，主要从港口条件、航运服务和综合环境三个维度表征国际航运中心城市发展的内在规律，全面衡量并真实反映一定时期内国际航运中心港口城市综合实力。首次发布以来，指数的影响力与日俱增，已成为评价各大航运中心发展状况的重要指标。
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