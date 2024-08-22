人民网北京8月22日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月22日白天，四川盆地、重庆、贵州北部、湖南、湖北、江西西部、安徽大部、浙江北部、河南南部和东北部、河北南部、陕西南部及新疆南疆盆地东部等地有35℃以上的高温天气，其中，南疆盆地东部、陕西南部、湖北、湖南北部、四川盆地、重庆等地部分地区最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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