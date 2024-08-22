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游戏IP与文旅加速融合 点燃消费新活力

人民网记者 黄盛
2024年08月22日08:38 | 来源：人民网
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8月20日，基于《西游记》原著创作的3A游戏《黑神话：悟空》正式上线，并在各个社交媒体平台上引发玩家关注。

《黑神话：悟空》在全国范围内选取了36个景点作为游戏背景，其中包括四川的安岳茗山寺、重庆的大足石刻、杭州的灵隐寺、丽水的时思寺等。游戏上线前后，山西等地文旅也纷纷推出“悟空”大片，发布当地美景。不少网友留言表示：“各地文旅上大分的机会来了。”

以山西为例，山西省文化和旅游厅发布了《黑神话：悟空》的宣传短片，其中展示了不少游戏中的真实取景地，包含了小西天、玉皇庙、铁佛寺等文化古迹，引得不少网友连连点赞。同程旅行数据显示，8月20日至21日，山西旅游搜索热度环比上涨13%，山西大同旅游搜索热度环比上涨79%，朔州旅游搜索热度环比上涨53%。

事实上，游戏IP与文旅联动并非首次。近年来，以人物形象、游戏商标、文化故事背景等为要素的游戏IP已紧密连接到文旅行业的各个环节，游戏IP的文化属性、经济效益及用户影响力也渗透到了更多的产业领域。

中国旅游研究院在《游戏IP&文旅共创新可能研究》报告中指出，玩家也是游客，游客也是玩家，根据专项调研数据显示，每周玩游戏3—5次以上的玩家，年旅游次数达3次以上。

玩家们高频次的旅游出行，也带动了优秀传统文化和城市品牌的深度传播。

广东将鲁班醒狮皮肤、李小龙皮肤等游戏元素与广东的醒狮文化和岭南武术文化进行结合。翩然起舞的醒狮与精湛的中国功夫交相辉映，连同让人垂涎欲滴的各色广东美食，共同展现了“活力广东”的非凡魅力。

辽宁结合游戏《金铲铲之战》的国风故事，向游客们展示了“天辽地宁”的独特风情。通过游戏中的画卷引领，辽宁的山水绘卷、文化特色得以生动展现，让人们在画中世界“弈”起感受辽宁的天地之灵。

河北“邀请”《光与夜之恋》男主隔空对话，策划了“光启出逃计划河北五日游”活动，让游戏中的男主介绍承德避暑山庄、山海关风景区等景点，带领网友一同游历河北的大好河山。

此外，游戏IP可进一步构建文旅数字化“新场景”、推进文旅“新消费”，以产业现代化打开文旅新市场。中国旅游研究院数据显示，《天涯明月刀》与永定土楼以直播连线和带货的方式创造了数十万元的收入；《英雄联盟》与自贡灯会打造的“峡谷不夜城”活动吸引了超850万人次参与，主题合作营业额达到1460万元；《王者荣耀》深圳“新愿派对”主题跨年活动，日均打卡消费者达20万人次。

在中国文旅创新创业智库丛书总编张德欣看来，随着消费者体验需求的升级，游戏IP与文旅项目的融合并不只是简单地将线上场景搬到线下还原，还需了解年轻人的消费趋势及偏好，为其提供个性化的游玩体验。

“此次《黑神话：悟空》的火热，其实是游戏IP持续赋能文旅的缩影。”业内人士表示，大型知名游戏IP的受众广泛、传播度高，有助于打开目的地知名度；游戏IP相关的活动和节日可以吸引游客在非传统旅游季节访问，帮助平衡全年的旅游流量。此前也有多地文旅曾借助游戏线上线下联动，吸引玩家线下打卡，带动当地旅游热度的提升。

(责编：王仁宏、高雷)
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