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新业态、新场景不断涌现 多元“夜经济”释放消费新活力

栗翘楚
2024年08月22日08:47 | 来源：人民网
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兰州正宁路夜市佳肴美馔香气扑鼻；南京夫子庙景区霓虹夜景流光溢彩；沈阳铁西红梅文创园晚间现场音乐秀正在上演……夏季是“夜经济”的旺季，各地正在大力发展夜间消费，推动消费需求更好释放。

夜幕降临，位于江西省景德镇市的陶溪川文创街区里，人流往来不息，精致丰富的陶瓷手工艺品与各地游客相遇。每逢周五至周日晚上，黄色灯光亮起，排列整齐的各色帐篷小摊，就成了陶溪川文创街区最独特的风景。

提起“夜经济”，很多人首先想到的是啤酒与烧烤、各种夜市排档与小吃。如今，“夜经济”不再局限于购物和餐饮，正加速向融合文化、旅游、娱乐等多种业态的夜间文旅消费集聚区转变。

从“夜市桥边火”到“千灯夜市喧”，“夜经济”的繁荣度被视作城市经济便利度和活跃度的“晴雨表”。

华侨大学经济与金融学院教授王景河表示，“夜经济”在提升城市活力、彰显特色文化、扩大内需、繁荣市场和促进投资方面有着“催化剂”作用。在他看来，促进“夜经济”行稳致远，并非简单创建一个集聚区或是商业街，而是需要以文化内涵为基点，通过规划、培育、创新及城市管理的综合配套，形成夜间经济产业链。

夜幕降临，在沈阳铁西红梅文创园“原料库（LiveHouse）”里，一场精彩的乐队现场音乐秀正精彩上演。人们结束一天的忙碌，晚上来文创园看场演出，这样的夏日夜晚也会变得轻松而精彩。

发展“夜经济”不仅是推动国内经济大循环的新兴活力源泉，也是满足人们对美好生活需要的必然选择。西南财经大学中国西部经济研究院院长毛中根表示，“夜经济”不仅有利于拉动国民经济增长，还有利于城市发展。一方面，“夜经济”核心产业的发展会促进相关产业链的协同发展；另一方面，“夜经济”通过增加游客滞留时间，增加游客参与城市其他经济活动的机会。

国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，“推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展”。国家发展改革委等部门印发的《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》也提出，引导夜间文化和旅游消费集聚区创新发展，并将其作为创新消费场景的举措之一。

业内专家表示，在各方推动下，“夜经济”有望不断成长，推动消费持续恢复和扩大。同时，随着城市功能逐步从生产转向消费，服务消费需求将加速释放。

(责编：王仁宏、高雷)
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