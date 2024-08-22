2024年中国农民丰收节将组织开展“菜篮子”产品消费促进行动
2024年08月22日08:47 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者李栋）“菜篮子”连着城乡两头，关系民生。为深入贯彻中央农村工作会议精神，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，把健康中国和农业强国建设协同起来，优化“菜篮子”产品消费结构，激发消费潜能，进一步活跃城乡市场、丰富节日内容，近日，中国农民丰收节组织指导委员会组织开展2024年“菜篮子”产品消费促进行动。
农业农村部印发的《关于做好2024年中国农民丰收节有关工作的通知》要求，“始终坚持带农富民，活跃线上线下市场促进城乡消费。”“开展‘菜篮子’产品消费促进行动，支持在大中城市开展丰富多彩的专题促销、集中采购等活动。”
我国1988年启动“菜篮子”工程，2017年建立“菜篮子”市长负责制考核制度。总体上看，各地积极推进“菜篮子”工程高质量发展，“菜篮子”产品供给充足、品种丰富、质量提高，市场体系逐步完善，较好保障了市场稳定安全供给，为满足广大人民群众日益增长的消费需求发挥了重要作用。
作为今年中国农民丰收节的重点活动之一，该行动以“增豆加奶添营养 健康消费庆丰收”为主题，鼓励支持各地面向主要消费市场开展丰富多彩、形式新颖的“菜篮子”产品促消费活动，推动大豆及豆制品、鲜奶及乳制品等农产品顺畅销售。
农业农村部相关负责人介绍，各地将在北京、上海等主要消费市场，组织产销对接、品牌推广、成果展示等40多项营销促销活动，宣传推介各地特色优质农产品，激发品牌农产品消费活力，促进产销精准对接，持续推动优质绿色农产品走进大中城市、走上市民餐桌，为“菜篮子”产品稳产保供、推动农村消费提质扩容、畅通城乡经济循环提供有力支撑。
(责编：王仁宏、高雷)
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