八部门发文 促新能源城市公交车辆动力电池更换
2024年08月22日09:10 | 来源：新华社
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新华社北京8月21日电记者21日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、交通运输部、公安部、商务部等八部门近日联合发布公告称，在确保整车安全的前提下实施新能源城市公交车辆动力电池更换工作，并遵循“谁主张、谁负责；谁更换、谁负责”的原则。
国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。据了解，此次公告旨在做好老旧新能源城市公交车辆安全有序更换动力电池工作，服务人民群众安全便捷出行。
公告明确了用于更换的动力电池性能、更换动力电池后的整车性能应满足的强制性国家标准要求。同时提出，更换产生的废旧动力电池应移交给回收服务网点等渠道，相关主体应按有关规定上传溯源信息。
此前，《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》印发，明确对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。每辆车平均补贴6万元，其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。
(责编：王震、陈键)
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