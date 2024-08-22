两部门开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动
2024年08月22日09:11 | 来源：新华社
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据新华社北京8月21日电记者21日从中央网信办获悉，中央网信办、工业和信息化部近日印发工作方案，组织开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动。专项行动覆盖北京市、天津市、上海市、深圳市、杭州市、合肥市、无锡市、烟台市等8个重点城市，通过强化示范引领作用，全面提升IPv6流量水平。
工作方案提出了专项行动工作目标，用一年左右的时间，大型互联网应用IPv6放量引流规模进一步扩大，家庭路由器IPv6开启率大幅提升，重点单位政企专线IPv6实际使用率明显提高，数据中心承载业务全面完成升级改造并对外提供IPv6服务，云服务产品IPv6支持率持续提升。围绕工作目标，工作方案明确了六个方面的工作任务。
(责编：王震、陈键)
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