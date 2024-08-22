我国载人飞艇实现该领域最长航时航程飞行
2024年08月22日09:12 | 来源：新华社
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新华社北京8月21日电（记者宋晨）记者21日从中国航空工业集团获悉，由该集团所属航空工业特种飞行器研究所自主研制的“祥云”AS700载人飞艇首次跨越湖北、湖南、广西三省区，飞行近1000公里，顺利完成从湖北荆门至广西桂林转场，这是我国载人飞艇领域有史以来实现的最长航时、航程飞行。
8月20日上午，“祥云”AS700载人飞艇从湖北荆门漳河机场起飞，途经湖南常德桃花源机场和邵阳武冈机场，落地进行飞艇状态检查及休整后，于21日午间成功抵达桂林阳朔月亮山起降点。
此次飞行是该飞艇继3月30日完成“荆门—荆州”湖北省内转场飞行后，实施的首次跨省区转场飞行。
航空工业特飞所有关负责人介绍，转场飞行除了全方位检验飞艇自身性能和机组飞行、地面保障、空域协调等综合能力外，更进一步检验了飞艇的长航时、长航程转场飞行能力以及脱离本场的运行能力。
“祥云”AS700载人飞艇具有绿色低碳、安全经济等特点，可实现短距及垂直起降。除开展低空旅游外，也可实现“低空+运输物流”“低空+智能测绘”“低空+应急救援”“低空+城市安保”等多场景应用。
据悉，该艇后续还将开展飞行乘感试验，为载人飞艇舒适度改进积累数据。
(责编：王震、陈键)
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