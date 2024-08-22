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“网络水军”：5万元“造”热搜？

2024年08月22日09:13 | 来源：新华社
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新华社郑州8月21日电（记者吴刚 高松龄）近期，河南新乡警方成功摧毁了一个拥有大量“网红”“大V”账号的特大“网络水军”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人276人，涉案金额达5000万元。

记者调查发现，近年来，一些不法人员人为制造热搜，通过虚假流量误导公众，扰乱网络生态。

5万元可以人为上榜？

“视频里宣传说可以帮助快速增粉、增加账号热度。”自媒体微博账号的车评人牛先生说，他偶然刷到这类视频后，未能禁得住诱惑，在与客服简单沟通后，向对方支付了5万元“宣传费”，希望通过这种方式快速涨粉。

拿到“宣传费”后，网络空间另一端的“刷手”，便根据牛先生的要求，通过软件迅速对指定文章进行转发、点赞、评论。很快，牛先生的这篇博文就被“炒热”。

眼看自己这篇车评博文浏览量、点赞量、评论量迅速上涨，并登上当时汽车榜单热搜，牛先生却高兴不起来。他说：“评论区里面都是些‘不错’‘很好’等跟博文内容无关的评论，点开这些发布评论的账号，全都是空号，自己的粉丝数并没有增长。”

牛先生的情况并非个例。新乡网警在网上巡查时发现，多个微博账号异常活跃，频繁发布推广广告，大肆宣扬其团队可以帮助客户大幅提高账号内容的浏览量，提升账号热度，甚至可以根据客户要求上微博热搜榜单。

“我们以客户身份与平台客服聊天，发现里边问题很大。”新乡市公安局网技支队民警王政透露，“平台客服称他们公司拥有不少真实使用的‘网红’‘大V’账号，还有大量普通的微博账号，他们承诺可以将顾客指定的内容短时间内炒上热搜。”

民警判断，微博账号都是实名认证，如果这家公司利用非法手段操控大量微博账号转发、点赞、评论的话，很有可能涉嫌非法经营罪。

发现情况异常后，新乡市公安局汇聚网安等力量，迅速成立打击“网络水军”违法犯罪专案组；经缜密侦查，一个以非法盈利为目的、披着文化传媒公司外衣的“网络水军”团伙逐渐露出水面。

链条清晰 覆盖范围广泛

“最开始的时候，我只是用自己的账号进行转发、点赞、评论，不过这样的收入微乎其微。为了增加收入，我购买了可以进行批量操作的中控软件。”犯罪嫌疑人张某交代。

警方在张某的工作室里发现，10台电脑上都安装了大量的手机模拟器，每个手机模拟器上，都登录了微博账号，并且都安装了一个名为“千语中控”的软件，可以对微博账号自动进行点赞、评论、转发。据统计，张某工作室每台电脑装有50个手机模拟器，10台电脑就可控制500个微博账号。

随着深入调查，警方发现，像张某这样的“网络刷手”在全国还有很多，仅张某所在的这家河南某文化传媒有限公司，在全国各地招募的“网络刷手”已达千人。

如此大量的业务，警方判断应有多家公司参与。通过分析涉案公司资金流水，设在厦门、天津的两家网络公司浮出水面。这两家网络公司均掌握大量“大V”账号，这些账号少则几十万粉丝，多则上百万粉丝。

警方通过梳理案件犯罪链条，摸清了涉案公司作案手法。例如，某品牌方需要项目推广，这些网络公司会为品牌方提供热搜推广的规划方案，以广告合同的形式签约。签约后，网络公司将任务以固定价格打包给下游的文化传媒公司，下游公司再组织“网络刷手”通过批量转发、点赞、评论将品牌方要求的内容推上热搜。

“我们会根据品牌方给的费用制定不同的推广方案，比如，冲上热搜排行榜收费5万元，冲上非热搜排行榜收费2万元。如果想在榜单持续较长时间，我们要价就会更高，使用的‘网红’‘大V’账号也不同。”犯罪嫌疑人赖某说。

警方介绍，整个产业链结构完整，链条清晰，覆盖范围广泛。在链条上游，管理着众多“网红”“大V”账号的网络公司，利用手中的资源，策划推广方案，制定冲榜目标；在链条下游，“网络刷手”被各类文化公司招募后，通过虚假点击、评论、点赞等手段，成为制造热门话题的“工具”。

网络空间绝非法外之地

掌握相关犯罪事实后，警方开展收网行动，先后在河南、福建、天津、上海等地抓获赖某、张某等276名犯罪嫌疑人，同时缴获作案手机和电脑若干。

经查，该“网络水军”犯罪团伙涉及虚假微博“转赞评”操作达8亿次，内容涵盖社会舆论、热点事件、明星形象、广告推广及账号运营等多个领域，严重扰乱网络生态。

目前，警方已采取刑事强制措施94人，移送起诉19人，打掉“网络水军”公司6家，查获自动批量“转评赞”软件4个。目前案件正在进一步办理中。

据警方介绍，“网络水军”违法犯罪行为包括多种类型：一是有偿删帖类，不法团伙利用技术漏洞，有偿清除网络负面信息；二是敲诈勒索类，不法团伙以曝光负面舆情为要挟，伪装记者身份对基层政府、企事业单位等实施敲诈勒索；三是刷量控评类，不法团伙操控海量账号，为网络信息提供虚假流量与好评服务；四是网络暴力类，不法团伙利用网络黑客技术非法获取并泄露个人信息，实施网络暴力。

2021年国家网信办等四部门公布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确，算法推荐服务提供者不得利用算法虚假注册账号、非法交易账号、操纵用户账号或者虚假点赞、评论、转发。

警方提醒，广大网民切勿轻信“足不出户，日进斗金”的网络骗局。看似轻松赚钱的承诺，往往是网络黑灰产的诱饵，一旦涉足，必将面临法律的严惩。每位网民都应自觉遵守互联网法律法规，共同维护清朗的网络环境，切勿以身试法。

(责编：王震、陈键)
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