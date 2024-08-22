新华社北京8月21日电（记者潘洁 于文静 韩佳诺）“蔬菜价格涨至‘过年价’”“黄瓜大涨150%”“丝瓜、红辣椒高峰时期均达20块钱一公斤”……近段时间，不少网友在社交媒体上反映部分蔬菜价格上涨明显。记者近日在北京、山东、贵州、海南等地调研发现，高温多雨等多重因素叠加推动菜价上涨。不过，在短期冲击性、季节性影响退去之后，价格有望逐步回稳。

蔬菜价格较往年同期涨幅偏高

在北京新发地农产品批发市场，记者看到，拥挤排列的冷藏车、厢式货车敞着后厢，展示着码放整齐的捆捆蔬菜。“小白菜原先8毛1一斤，这个月涨到4块多。”摊主王女士说，进货的小白菜产自河北香河，当地暴雨不仅影响小白菜产量，也给进货增加了难度。

新发地市场相关负责人告诉记者，8月19日，新发地市场蔬菜批发的加权平均价为4元/公斤，比上个月上涨37.93%，比去年同期上涨28.21%。据统计，今年8月中旬的价格在近5年同期中处于最高点。

传统的夏秋季蔬菜产区如黄淮海地区、长江中下游地区、环渤海地区蔬菜价格也同样出现上涨。寿光农产品物流园蔬菜指数月评显示，7月份监测的十大蔬菜类别指数中，有7类上涨。8月12日至18日当周监测的十大蔬菜类别指数中，有9类上涨，上涨明显的类别是白菜类、菜豆类、叶菜类、水生类。

在安徽安庆一家商超，市民在蔬菜专区选购。市民王女士告诉记者，最近半个月，菜价总体上涨，特别是菠菜、上海青等鲜叶菜价格涨幅较大。

每年5月到10月是海南瓜菜的生产淡季，由于本地蔬菜产量有限，供给需从岛外大量调运。“今年蔬菜主产区省份降雨偏多影响产量，进一步拉高了价格，目前各类蔬菜收购价格平均每斤上涨了1元到1.5元。”海口市菜篮子食品工程有限公司农业生产部基地主管陈建华说。

国家统计局数据显示，7月份，鲜菜价格环比上涨9.3%，同比上涨3.3%。农业农村部发布的全国“菜篮子”产品批发价格指数从6月20日的111.57上升到8月20日的134.11，上涨20.2%；重点监测的28种蔬菜平均价格从4.32元/公斤上升至6.09元/公斤，涨幅40.97%。

多重因素叠加推动菜价上涨

从历年规律看，蔬菜价格呈季节性波动。七八月份，高温多雨的天气不利于露地蔬菜生长，一般每年这个时候菜价都会转入上行通道。

为何今年菜价涨幅更大？

极端天气是一大因素。中国农业科学院农业信息研究所副研究员张晶介绍，今年暑期，我国总体降雨偏多，湖南、山东、四川、安徽等地出现强降雨、雷暴大风等强对流天气，一些地方还遭遇洪涝灾害，导致当地蔬菜生产、采收及外运受阻。

不利天气让不少蔬菜种植户深受其扰。“受多变气候影响，病虫害多发，蔬菜品质有所下降、产量相对减少。”山东省寿光市诚麟蔬菜专业合作社负责人张春宝说。

有着10多年蔬菜种植经验的寿光化龙镇信家桥村菜农信登庆告诉记者，频繁降雨加上持续高温，大棚菜长势不如往年。为了减少高温天气的影响，棚膜上用了遮阳网和降温剂，降低高温伤害，增加了种植成本。

高温和连续强降雨不仅导致蔬菜产量下降，还影响了蔬菜品质，增加了蔬菜的采收难度和储存保鲜费用。此外，我国蔬菜产区和销区相对分离，跨区域调运进一步增加了物流成本。

“产量靠前的几个蔬菜大省占全国供应量的比重较高。今年暑期暴雨等天气对蔬菜尤其是鲜叶菜的跨区域调运产生了一定影响，导致蔬菜的收购和物流成本有所增加，从而阶段性、暂时性推升零售菜价涨幅。”中国宏观经济研究院经济研究所副所长郭丽岩说。

不过，业内人士指出，今年蔬菜价格上涨，与市场上曾出现的“姜你军”“蒜你狠”等价格垄断现象不同。鲜叶菜冷库冷链贮存成本高、耗损率高，加上各地压实“菜篮子”市长负责制，哄抬价格、囤积居奇违法成本高，资本炒作的可能性不大。

价格有望逐步回稳

蔬菜价格后期走势如何？业内人士分析指出，蔬菜生长周期相对较短。在短期冲击性、季节性影响退去之后，前期因灾受损地区的蔬菜生产逐步恢复，推迟上市的蔬菜陆续上市，市场供应量有望持续增加，价格也将逐步回稳。

农业农村部数据显示，目前，全国蔬菜在田面积1.06亿亩，同比增加90万亩，仍处于年内较高水平，稳产保供有基础。

“尽管季节性上涨因素仍然存在，部分品种可能出现茬口衔接不畅，但后期北方及高山、高原地区的冷凉蔬菜逐渐进入采收旺季，市场供应充足，预计蔬菜价格上行空间有限。”张晶说。

上海组织蔬菜生产基地加强田间管理和采收作业，抢种鸡毛菜、米苋等耐高温速生蔬菜；北京协调新发地等主要批发市场进一步拓宽供货渠道，组织大型连锁超市和直营直供企业加大基地直采力度……从生产前端到零售末端，各地多措并举稳住百姓“菜篮子”。

山东潍坊寿光是全国重要的蔬菜生产基地和集散中心。在寿光农产品物流园，凌晨3点这里已是一片忙碌。来自河北、内蒙古、宁夏、山西、陕西以及东北地区的西红柿、黄瓜、白菜、芹菜、西葫芦等蔬菜在这里交易，目前日交易量约6000吨。

“为了应对高温，我们加快了进货、出货节奏，缩短蔬菜在市场停留时间。同时，为平抑菜价，物流园在加强产销衔接、蔬菜集散等方面持续发力，通过周边调运、增加耐储蔬菜等方式，让各地市民的‘菜篮子’拎得更稳。”寿光市商务局党组成员王海涛说。

在贵州省威宁县，蔬菜种植大户刘志正忙着将20吨白菜发往四川成都。“我们这里海拔2000米以上，适合种植反季节蔬菜。当前采摘的蔬菜都是直接运到省外，比如白菜、豌豆尖主要发到四川、重庆等地，红菜薹主要供应上海、北京、西安、武汉等地。”刘志说。

农业农村部有关负责人表示，针对近期灾害性天气，将压紧压实“菜篮子”市长负责制，合理安排蔬菜品种结构、种植规模和上市茬口，引导主产区与大中城市进一步加强供需对接，加强“菜篮子”产品生产情况调度和市场动态监测，保障供应充足、价格稳定。

(责编：王震、陈键)

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