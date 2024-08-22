我国实现星载毫米波AiP瓦式多波束相控阵天线批量研制
2024年08月22日09:16 | 来源：科技日报
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科技日报北京8月21日电 （记者付毅飞）记者21日从银河航天公司获悉，该公司已完成国内首批星载毫米波AiP（Antenna In Package）瓦式多波束相控阵天线的批量研制。
银河航天联合创始人、首席技术官朱正贤表示，随着瓦式多波束相控阵天线成本大幅降低、研制周期缩短，高性能卫星产能将得到保证，有利于推动我国低轨卫星互联网星座的快速建设与部署，加速支持手机直连卫星等低轨宽带卫星互联网的通信需求。
据介绍，AiP是一种基于封装材料与工艺，将天线与芯片集成在封装内，实现系统级无线功能的技术。该技术使天线具备低传输损耗、高辐射效率、高集成度等特点，通过模块化、规模化降低成本，兼顾天线性能、成本及体积。毫米波AiP瓦式多波束相控阵天线采用非规则的螺旋线式阵列排布，与规则排布天线相比，辐射空间更广、功率转换效率更高，可以在更宽频带工作，为未来低轨宽带全覆盖提供条件。
(责编：王震、陈键)
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