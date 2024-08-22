人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国实现星载毫米波AiP瓦式多波束相控阵天线批量研制

2024年08月22日09:16 | 来源：科技日报
小字号

科技日报北京8月21日电 （记者付毅飞）记者21日从银河航天公司获悉，该公司已完成国内首批星载毫米波AiP（Antenna In Package）瓦式多波束相控阵天线的批量研制。

银河航天联合创始人、首席技术官朱正贤表示，随着瓦式多波束相控阵天线成本大幅降低、研制周期缩短，高性能卫星产能将得到保证，有利于推动我国低轨卫星互联网星座的快速建设与部署，加速支持手机直连卫星等低轨宽带卫星互联网的通信需求。

据介绍，AiP是一种基于封装材料与工艺，将天线与芯片集成在封装内，实现系统级无线功能的技术。该技术使天线具备低传输损耗、高辐射效率、高集成度等特点，通过模块化、规模化降低成本，兼顾天线性能、成本及体积。毫米波AiP瓦式多波束相控阵天线采用非规则的螺旋线式阵列排布，与规则排布天线相比，辐射空间更广、功率转换效率更高，可以在更宽频带工作，为未来低轨宽带全覆盖提供条件。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：更好发挥政府投资带动引导作用
　　近日，各地政府投资资金动作频频。 总规模15亿元的湖北省基石中小企业发展创业投资基金落地，投向新一代信息技术、集成电路、高技术制造等领域的中小企业； 北京亦庄政府投资引导基金体系升级为“产业升级基金+专项子基金+市场化子基金”完备的政府投资引导基金体系，覆盖企业发展全生命周期； 四川组建设立政府产业投资引导基金，首期规模达200亿元，并按照“母基金—综合基金—子基金”三级架构运行，实现投早、投小、投产业、投硬科技的目标…… 总体来看，各地纷纷加码的政府投资基金，正遵循市场逻辑、用好市场杠杆，带动社会投资，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，以期为科技型中小企业成长和经济高质量发展注入新动能。…
财经观察：税收优惠政策加速赋能机器人产业发展
　　人民网北京8月21日电 （记者车柯蒙）8月21日，2024世界机器人大会在北京北人亦创国际会展中心开幕，本届大会以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题，自2015年首届举办以来，该大会已经成为机器人领域最具影响力的国际盛会之一。 记者了解到，2024世界机器人大会将举行持续3天的主论坛及25场专题论坛，416位国内外嘉宾将畅谈机器人领域的前沿发展趋势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部