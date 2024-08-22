科技日报北京8月21日电 （记者矫阳）记者21日从中国航空工业集团获悉，由该集团所属航空工业特种飞行器研究所自主研制的“祥云”AS700载人飞艇，首次跨越湖北、湖南、广西三省区，飞行近1000公里，顺利完成从湖北荆门至广西桂林的转场。这是我国自研载人飞艇领域有史以来实现的最长航时、最远航程飞行。

20日上午6时01分，AS700载人飞艇从湖北荆门漳河机场起飞，途经湖南常德桃花源机场和邵阳武冈机场，落地进行飞艇状态检查及休整后，于次日12时44分成功抵达广西桂林阳朔月亮山起降点。飞艇总航时12小时44分钟，飞行高度500米至1990米，飞行时速60—80公里。

据技术人员介绍，此次飞行是“祥云”AS700载人飞艇继今年3月30日完成 “荆门—荆州”湖北省内转场飞行后，实施的首次跨省区转场飞行。转场飞行除了全方位检验飞艇自身性能和机组飞行、地面保障、空域协调等综合能力外，更进一步检验了飞艇的长航时、长航程转场飞行能力以及脱离本场的运行能力，为项目编制运营文件、规章制度提供数据和依据。未来，飞艇还将开展飞行乘感试验，采集试验人员乘坐飞艇的安全感和舒适度，为载人飞艇舒适度改进积累数据，同时为后续实际运营提供参考。

记者了解到，AS700载人飞艇是航空工业特种飞行器研究所经过广泛市场调研及分析，基于已有飞艇的设计经验和成熟技术成果研制的一款民用载人飞艇。该艇采取了“一艇多型、系列发展”的设计思路，是一款拥有完全自主知识产权的新型软式、准平衡飞艇，具有绿色低碳、安全经济、舒适靓丽等特点，可实现短距及垂直起降，能满足“低空+运输物流”“低空+智能测绘”“低空+应急救援”“低空+城市安保”等多场景应用。

AS700载人飞艇采用常规单囊体布局，流线型气囊外形，4片“X”型硬式梯形尾翼，单点单支柱式不可收放起落架。最大起飞重量4150千克，最大航程700公里，最大航时10小时，最大载人数10人（含1名驾驶员）。

2023年底，AS700载人飞艇成功取得型号许可证，并列入国家首台（套）重大技术装备推广应用指导目录。

(责编：王震、陈键)

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