科技日报成都8月21日电 （刘侠 记者滕继濮 实习生吴晓静）记者21日获悉，氢能装备产业园项目日前落地四川眉山天府新区。该项目由四川金星清洁能源装备集团股份有限公司（以下简称“金星集团”）投资建设，集氢能装备研发、检测、制造于一体，实现“成都总部研发+眉山转化”模式，将打造全国规模最大的氢能装备产业基地。

“该项目总投资10亿元，将于今年10月开始施工，计划创建中国西部国家级氢能装备研发检测中心、四川省氢能产业创新中心眉山分中心等，预计2027年10月前建成并投运。”该项目负责人、金星集团总裁助理甘新伟介绍，项目建成后，将吸纳500余名研发人员及产业工人入驻。

“作为氢能产业链主企业，金星集团将以本项目为载体，打造全国最大集研发、生产、应用于一体的氢能产业示范基地，为眉山天府新区布局氢能及清洁能源领域提供重要支撑。”甘新伟表示。

(责编：王震、陈键)

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