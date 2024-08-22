全国规模最大氢能装备产业基地将落地眉山
2024年08月22日09:19 | 来源：科技日报
小字号
科技日报成都8月21日电 （刘侠 记者滕继濮 实习生吴晓静）记者21日获悉，氢能装备产业园项目日前落地四川眉山天府新区。该项目由四川金星清洁能源装备集团股份有限公司（以下简称“金星集团”）投资建设，集氢能装备研发、检测、制造于一体，实现“成都总部研发+眉山转化”模式，将打造全国规模最大的氢能装备产业基地。
“该项目总投资10亿元，将于今年10月开始施工，计划创建中国西部国家级氢能装备研发检测中心、四川省氢能产业创新中心眉山分中心等，预计2027年10月前建成并投运。”该项目负责人、金星集团总裁助理甘新伟介绍，项目建成后，将吸纳500余名研发人员及产业工人入驻。
“作为氢能产业链主企业，金星集团将以本项目为载体，打造全国最大集研发、生产、应用于一体的氢能产业示范基地，为眉山天府新区布局氢能及清洁能源领域提供重要支撑。”甘新伟表示。
(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：更好发挥政府投资带动引导作用
- 近日，各地政府投资资金动作频频。 总规模15亿元的湖北省基石中小企业发展创业投资基金落地，投向新一代信息技术、集成电路、高技术制造等领域的中小企业； 北京亦庄政府投资引导基金体系升级为“产业升级基金+专项子基金+市场化子基金”完备的政府投资引导基金体系，覆盖企业发展全生命周期； 四川组建设立政府产业投资引导基金，首期规模达200亿元，并按照“母基金—综合基金—子基金”三级架构运行，实现投早、投小、投产业、投硬科技的目标…… 总体来看，各地纷纷加码的政府投资基金，正遵循市场逻辑、用好市场杠杆，带动社会投资，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，以期为科技型中小企业成长和经济高质量发展注入新动能。…
- 评论
- 关注