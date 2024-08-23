本报记者 王俊岭

8月21日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于完善市场准入制度的意见》（以下简称《意见》）对外公布。《意见》就完善市场准入制度，深入破除市场准入壁垒，构建开放透明、规范有序、平等竞争、权责清晰、监管有力的市场准入制度体系作出明确部署。分析人士认为，这是中央层面首次专门就完善市场准入制度出台的政策文件，释放了推动有效市场和有为政府更好结合、进一步激发市场活力的重要信号。

一张清单，市场准入制度框架更完备

《意见》全文2000多字、10条意见，被称为“市场准入10条”。

“《意见》正式明确了市场准入制度体系建设的目标要求。”国家发展改革委经济体制与管理研究所宏观政策研究室主任王琛伟说，开放透明是实现平等准入的前提基础，规范有序是实现平等准入的管理要求，平等竞争是平等准入的主要目的，权责清晰、监督有力是实现平等准入的重要保障，这五个方面共同构建起市场准入制度的目标体系。

具体看，在完善市场准入负面清单管理模式上，《意见》提出各类按要求编制的全国层面准入类清单目录和产业政策、投资政策、环境政策、国土空间规划等涉及市场准入的，全部纳入市场准入负面清单管理。严禁在清单之外违规设立准入许可、违规增设准入条件、自行制定市场准入性质的负面清单。

国家发展改革委经济研究所副所长郭丽岩认为，创新“一张清单”管理制度，充分肯定了此前市场准入负面清单管理模式的成功实践。《意见》相关内容有利于增强市场准入制度的统一性，稳步提升市场准入效能，推动市场准入制度框架更加完备。

一视同仁，加强内外资准入政策协同

《意见》紧扣稳步扩大制度型开放要求提出扎实举措。

《意见》提出，加强内外资准入政策调整协同，在不减损现有经营主体准入机会的前提下，坚持国民待遇原则。对外资放开准入限制的，对内资同步放开；在不违反国际协定和承诺的前提下，对内资设定准入门槛的，对外资同步适用。此外，《意见》还鼓励海南自由贸易港、自由贸易试验区等有条件地方探索更加安全、便利、高效的内外资准入协同模式。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇认为，《意见》强调“加强内外资准入政策协同联动”，既体现了一视同仁公平对待所有经营主体的原则，也为外资提供了更加明确和稳定的预期，有助于中国加快构建开放型经济新体制，吸引更多外资来华，共享中国发展机遇。

洪勇说，《意见》在实施过程中，还要注意保持好政策的连贯性和透明度，确保内外资企业在同一市场环境中受到同等对待。“未来，有关部门需要加强对新出现的市场行为的监管，防止形成新型市场壁垒，确保各项政策措施更好落地见效。”洪勇对本报记者说。

“这是以问题为导向，回应社会诉求和企业呼声，强调对内外资平等准入举措务必落实到位。”郭丽岩说，中国已经分批制定和推出了若干放宽市场准入的特别措施，这些特别措施具有先行先试、改革探路的特色。未来，要抓好已出台措施落实和效果评估，加快在更大范围内推广复制，为进一步放宽和规范市场准入提供有力支撑。

“一键优化”，推动生产要素创新性配置

国家统计局数据显示，今年7月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，比上月加快1.2个百分点；信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业生产指数分别增长12.6%和9%。

新业态新领域的市场准入环境怎样改善？《意见》也进行了“一键优化”。

在推动生产要素创新性配置方面，《意见》提出聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现代种业等新业态新领域，分领域制定优化市场环境实施方案；在有序放宽服务业准入限制方面，《意见》明确对不涉及国家安全、社会稳定，可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务业行业领域逐步取消准入限制。

郭丽岩说，“优化市场准入制度”是推动有效市场和有为政府更好结合的关键所在。《意见》的一大重要特征，就是完善与新质生产力发展更相适应的公平准入制度体系。“这能够为科技成果转化最大限度地松绑解缚，从而有助于新技术新产品加快研发。”

专家表示，完善的市场准入体系将为高质量科技成果涌现提供有力牵引，为创新链产业链资金链人才链深度融合注入强大内生动力。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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