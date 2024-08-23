7月份全社会用电量9396亿千瓦时
同比增长5.7%
2024年08月23日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月22日电 （记者丁怡婷）国家能源局22日发布的信息显示，7月份全社会用电量9396亿千瓦时，同比增长5.7%。
分产业用电看，7月份第一产业用电量142亿千瓦时，同比增长1.5%；第二产业用电量5656亿千瓦时，同比增长5%；第三产业用电量1871亿千瓦时，同比增长7.8%。城乡居民生活用电量1727亿千瓦时，同比增长5.9%。
分大类看，7月高技术及装备制造业用电量同比增长9%。其中，电气机械和器材制造业用电量同比增长12.4%，延续快速增长势头，光伏设备及元器件制造用电量同比增长20.7%；新能源车整车制造、计算机/通信和其他电子设备制造业用电量同比分别增长42.8%、12.7%。
前7月，全社会用电量累计55971亿千瓦时，同比增长7.7%；规模以上工业发电量为53239亿千瓦时。分产业用电看，第一产业用电量764亿千瓦时，同比增长7.5%；第二产业用电量36329亿千瓦时，同比增长6.6%；第三产业用电量10396亿千瓦时，同比增长11%。城乡居民生活用电量8482亿千瓦时，同比增长8.4%。
中国电力企业联合会有关负责人表示，入夏以来，全国多地出现持续性高温天气，最大用电负荷快速攀升，多次刷新历史最高纪录，7月全国统调最大用电负荷达14.51亿千瓦，创历史新高。电力行业企业在国家相关部门指导下，积极应对迎峰度夏高温大负荷，电力供应保障有力有效。
（相关报道见第六版）
《 人民日报 》（ 2024年08月23日 01 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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