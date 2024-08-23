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截至7月底

新办涉税经营主体户数同比增7.3%

2024年08月23日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月22日电  （记者王观）国家税务总局发布的数据显示：截至7月底，今年以来全国新办涉税经营主体户数同比增长7.3%，其中领用发票、有收入申报的户数同比增长8.5%，占全部新办户的比重为67.4%，较去年同期提高0.7个百分点。新办外商投资涉税经营主体户数同比增长4.2%。

　　今年，税务部门“便民办税春风行动”开展面向新办纳税人的“开业第一课”活动。按照行业类型、经营规模、申报周期、税费种认定情况等信息进行分类，将新办户适用政策及解读、操作指引、风险提醒等内容打包推送，重点宣传和讲解国家支持创新发展的税收优惠政策，帮助相关企业及时享受优惠政策。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月23日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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