未来应用场景广泛
“祥云”AS700载人飞艇跨省区转场成功
图为“祥云”AS700载人飞艇在湖北省荆门市漳河水库区域飞行。
8月20日早上6时，我国首个按照适航规范法规自主研制、具有完全自主知识产权的10座载人飞艇——“祥云”AS700载人飞艇从湖北荆门漳河机场轻盈腾空，跨越湖北、湖南、广西三省区，飞行近1000公里，于21日12时44分成功抵达广西桂林阳朔月亮山起降点。
这是我国自研载人飞艇实现的最长航时、最远航程飞行，也是首次跨省区转场飞行。飞行途经湖南常德桃花源机场和邵阳武冈机场，并着陆进行飞艇状态检查及休整，飞行高度500米至1990米，时速60—80公里。
AS700载人飞艇最大起飞重量4150公斤，最大航程700公里，最大航时10小时，最大载人数10人。专家介绍，相比高速航行的飞机，身体“圆滚滚”的飞艇其实飞得并不快。
“现代飞艇的主要优点是安全性高，操控更加容易，使用更为经济，低空低速性好。”AS700载人飞艇项目总设计师周雷介绍，飞艇飞行原理是，通过在艇身内部加注密度比空气小的气体，比如氦气，实现飘浮和爬升。
AS700项目团队坚持自主创新，广泛调研、深入研究复合材料，开展一体化成型吊舱结构、超轻质桁架式尾翼结构优化设计技术研究，以及典型结构单元试验和复合材料积木式试验等，最终攻克了轻质低成本结构设计技术，在减轻飞艇结构重量的同时，将材料研制成本降低了30%。
飞艇的另一大优势是起降场地要求低，只需要开阔场地即可垂直起降，具备高效的机动部署能力和灵活性，可在半径不小于100米的简易机场或草地上平稳起降。飞艇还配备氦气应急释放、镇重水应急抛投功能，在操纵系统故障等应急情形下，既能保障飞艇缓慢降落，也可通过控制推力矢量转向角度来对飞艇升降进行辅助控制。
去年12月，AS700载人飞艇获得中国民用航空局颁发的型号合格证，为下一步投入市场和商用奠定了基础。“今年已有多批大型旅行社、5A级景区等前来洽谈合作，目前已获得约20架的意向订单，首架飞艇计划于今年年底交付。”航空工业特飞所党委书记张立贤介绍，除了开展低空旅游外，AS700载人飞艇还有运输物流、智能测绘、应急救援、城市安保等多个低空经济应用场景。
“相信不久的将来，乘坐飞艇外出旅游、探亲访友，甚至来一场‘云端’婚礼，都将从梦想照进现实。”张立贤说。
《 人民日报 》（ 2024年08月23日 06 版）
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