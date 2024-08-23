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市场监管总局推进共建“信用长三角”

2024年08月23日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月22日电  （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前印发《推进共建“信用长三角”助力长三角一体化高质量发展实施方案》，以信用赋能高质量发展，更好服务长三角一体化发展战略，加快形成新发展格局。

　　实施方案进一步明确了推进共建“信用长三角”的重点任务，要求在信用信息共享应用、信用监管标准统一、联合“双随机、一公开”监管机制建设、信用监管大数据监测分析等方面下功夫、亮实招，推动共建“信用长三角”走深走实。

　　实施方案结合重点任务制定了2024年至2026年3年对应的细化措施，包括支持浙江率先开展平台数据开放共享、失信惩戒闭环管理创新试点，支持上海成立长三角信用监管大数据研究院等。通过支持长三角在信用领域打造更多具有辨识度的改革成果，更好发挥长三角先行探路、引领示范、辐射带动作用。

　　下一步，市场监管总局将不断深化长三角经营主体信用监管制度改革，创新工作机制，提升监管和服务水平，把政策“含金量”转化为经营主体获得感。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月23日 06 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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