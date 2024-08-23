南方电网贵州六盘水供电局职工王磊——
潜心钻研 技术攻关（工匠绝活）
【绝活看点】
王磊，南方电网贵州六盘水供电局电力调度控制中心继电保护专责。他扎根继电保护领域20余年，与团队成员一同创下了220千伏线路保护23年100%正确动作纪录。曾获得“全国五一劳动奖章”“贵州工匠”等荣誉，2024年入选大国工匠人才培育工程。
“当手感受到高温，人就会立即将手抽离出来，避免被烧伤，这是人体神经系统对人的保护。如果把电网看作是人体，那么继电保护就起着类似的作用。”走进贵州六盘水供电局，王磊（见图，李泵摄）向记者介绍，“继电保护的不正确动作，往往会导致大面积停电事故。”
那么如何保证继电保护动作正确呢？作为创下220千伏线路保护23年100%正确动作纪录的团队带头人，王磊有绝招。
王磊将他多年的运维经验总结为四个字——“严、勤、细、实”，即严控回路不放松、勤查异常不放过、细探原理无盲区、实际求证不松懈。在这样的自我要求下，王磊熟记典型回路，仔细研究过5000多份图纸。“对图纸回路越熟悉，现场工作效率就越高，质量也越好。”王磊说。
此外，王磊还特别善于钻研。曾经有设备厂商的专家说某次故障需要更换设备。为避免非计划停电和支付高昂的运维费用，王磊仔细探究，发现是厂家内部参数的对时设置与实际对时脉冲方式不符，修改后，顺利排除了故障。
2001年，王磊成为一名电力工人。之后的20多年里，他坚持在继电保护一线工作，通过刻苦钻研，不仅精通了专业技能，还成为技术创新带头人。
2010年，贵州电网作为南方电网智能变电站首批试点单位，智能变电站建设数量约占全网首批规划的95%。“相较于常规变电站，智能变电站内设备之间不再是通过实体的电缆连接，而是通过光缆传输数字信号。”适应新趋势，王磊和团队用2个月时间绘制了数百张内容表达完整、准确、直观的虚端子设计图纸，这些图纸既给设备厂家提供了配置建设依据，也给运维人员提供了检修维护的依据。
2015年，王磊劳模创新工作室成立，在他的带领下，工作室开发出了“二次回路可视化终端”，对变电站的二次回路标准化建模，形成数字模型。“过去运维人员需要带着端子排图、原理图等图纸到现场一一比对，现在带着终端扫一下码，就可以看到相应设备的二次回路全景构造，大大节约了运维时间。”王磊介绍。截至目前，王磊劳模创新工作室的有效发明专利授权数量已达100余项。
如今，王磊带着工作室的同事们，继续在电网数字化方面开展技术攻关，“我们将努力攻克技术难题，推动继电保护领域的智能化，更高效地守护电网安全。”王磊说。
《 人民日报 》（ 2024年08月23日 07 版）
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