本报记者 施 钰

图为渔船驶出平潭综合实验区东澳中心渔港码头。

江信恒摄

福建省平潭综合实验区东澳中心渔港码头，空气中夹杂着淡淡的咸味，渔船整齐排列，停靠在岸边。装载渔具，加油、加水、加冰……船上渔民穿梭忙碌，将生产工具和生活物资搬运上船。

处暑时节，鱼虾生长成熟、新鲜肥美，正是收获的时候，沿海不少地区会举办“开渔节”。近日，福建省部分海域结束为期3个多月的伏季休渔期，渔民开始出海捕鱼。

渔民林熙军拎着行李，跨上甲板。甲板上早已高高码起预备盛放渔获的箱子。“休渔期结束，又到了一年里最忙的时候。”说话间，林熙军利索地收起缆绳，开始作出发前最后的准备，“这趟船出去两三天，估计至少能带回二三十吨渔获”。

“游客来码头游玩，能买到最新鲜的海鲜，还能现场加工品尝。”平潭综合实验区农业农村局副局长严东介绍，当地于8月16日至29日举办2024年平潭开渔节暨“全闽乐购·八闽美食嘉年华”系列活动，推出海产品展销、现场海产加工体验、海产干货选购、美食夜市及周边休闲游，搭建展现平潭海洋特色文化的新场景。

鲍鱼、紫菜、花生、甘薯、百香果……展销摊位上，当地特色产品吸引了不少游客。来自湖南的秦女士正在鲍鱼展销摊位前了解价格。“我们准备买些特产带回去。”秦女士和家人、朋友一起来平潭旅游，“没想到刚好碰上了开渔节，能看到渔船出海的壮观场面，还能尝到本地小吃，很有意思”。

“开渔节活动的销售带动作用很明显，不到一个小时，我们带来的200多包展示产品已经卖空了，明天要多备一些货。”鲍鱼产品产销商王波说。

严东介绍，除了线下体验，此次开渔节活动还在线上直播“头鱼”慈善拍卖、十大名厨技艺展示、推介海产伴手礼及民俗表演等，增加游客的体验乐趣。

据悉，2024年福建省开海文化季也于8月16日启动，当日福建共有8000多艘渔船结束休渔、拔锚起航。

“开渔喽！”汽笛长鸣，旗帜飘扬，一艘艘渔船自港口驶向渔场，在蓝色海面上掠出一道道白色浪花。带鱼、螃蟹、鱿鱼……再度热闹起来的码头将迎千帆归来、渔获满舱。

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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