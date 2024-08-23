秦光远

践行大食物观，大力发展木本油料产业，能有效缓解粮油供需矛盾，为切实维护国家粮油安全提供有力支撑

习近平总书记强调，“要树立大食物观”“要向森林要食物”。

粮食安全是“国之大者”，油料安全是重要一环。我国有150多种木本油料种子含油率超过40%，是优质食用植物油的重要来源，其种植区域受限小，不与农争地、不与人争粮。践行大食物观，大力发展木本油料产业，能有效缓解粮油供需矛盾，为切实维护国家粮油安全提供有力支撑。

我国木本油料产业发展起步较晚，与大宗植物食用油料产业相比，产业体系尚不健全，产业链还存在短板。如何促进木本油料产业高质量发展，为拎稳“油瓶子”作出更大贡献？

激发经营主体经营活力。发挥国家林业重点工程建设资金引领带动作用，探索将木本油料林建设融入大规模国土绿化、退耕还林等重点工程。开发木本油料特色金融产品，提供优惠利率和适宜贷款期限。拓宽政策性保险覆盖范围，支持保险机构开发木本油料商业性保险，通过保费补贴等方式鼓励各类经营主体投保，降低经营风险。

优化产出导向政策支持。完善木本油料全产业链扶持，将种植木本油料纳入国家粮油生产补贴范围，采集和加工机械列入农机具购置补贴范围。设立木本油料产业发展基金，积极培育木本油料产业园区和产业集群，完善落实木本油料产油大县奖补政策。

完善全产业链科技支撑。加大全链条科技创新投入，完善国家现代木本油料产业技术体系。建立高产稳产优质木本油料种质资源库。加强木本油料作物种植、采收、运输等环节的机械装备研发攻关。强化木本油料科技特派员、乡土专家等人才队伍建设，完善科技推广实绩考核和激励机制。鼓励支持社会化服务组织发展，引导组建产业化联合体，强化服务体系支撑。

促进多业态融合发展。瞄准不同消费人群和消费场景，拓展木本油料作物饲用、菜用、肥用、蜜用、观赏等新功能，加快推进种植管护与油脂加工、农事体验、耕读教育、康养旅游等深度融合发展，提升产业综合收益。鼓励支持企业、合作社、农户等加强合作，提升木本油料产业组织化程度，构建紧密型利益联结机制，将产业链增值收益更多留在链条内合理分配。

加强品牌建设与管理。强化品牌引领，扶持一批有能力、有技术的木本油料生产加工企业，认证一批绿色、有机的木本食用油产品，评选一批行业知名品牌，打造“金字招牌”“亮丽名片”，提升产品附加值。鼓励面向消费市场推广优质木本植物油及其衍生品，以下游“卖得好”牵引上游“好好做”，推动产业高质量发展。

（作者为北京林业大学经济管理学院教授）

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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