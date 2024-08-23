本报记者 朱 磊

江西省吉安市吉州区曲濑镇万禾农业基地里，3000亩红芽芋喜迎收获。天蒙蒙亮，50名村民便开始在基地挖芋头，好抢在高温到来前，将订单发往浙江。

吉州区是吉安市中心城区，只有4个乡镇。紧扣“小而美、小而优、小而精、小而强”的城郊农业定位，吉州打响农业标准化规模化品牌化提升攻坚战，合力建设一批集中连片的优质水稻、绿色瓜果蔬菜、优质水产等特色农产品基地，全区农业特色优势产业布局基本形成。

“我们现在将蜘蛛放进去抗虫，直到收割都不需要管了。”近日，樟山镇清湖村“蜘蛛水稻”种植基地里，井冈山大学生命科学学院教授肖永红指导农民往400亩稻田投放了2万只蜘蛛。

今年是吉州区联合高校探索水稻生物防治新模式的第三年，通过采用稻油轮种模式和蜘蛛生物防虫集成技术，水稻种植过程实现了零化肥、零化学农药。如今，基地的“蜘蛛大米”创建了绿色品牌，经济效益是常规稻米的好几倍。

为促进现代农业高质量发展，吉州区制定了“三年行动方案”，实施“两品一标”认证登记和展示展销奖补，采取冷链物流建设、产业加工、休闲农业奖补等扶持政策。目前，全区现代农业产业规模化基地达57个，打造了5条错位协同、特色突出的果蔬产业带。果蔬产业已成为吉州区农业主导产业，纳入了省级优势特色产业。

“外引内培”龙头企业，擦亮特色农产品品牌，是吉州区农业产业延伸产业链、提升价值链的重要举措。

江西乐滋食品发展有限公司交出了一份亮丽的半年报：上半年公司生产的蛋黄酥仅在山姆会员店的销售额就达5380万元，同比增长23.8%。这是该产品被冠名“井冈山”品牌后迎来的“开门红”。

截至目前，吉州区培育市级以上农业产业化龙头企业51家，其中7家年主营收入超亿元。区里积极融入全市“井冈山”农产品区域公用品牌建设，加大企业自有品牌建设力度，“区域公用品牌+企业品牌”双轮驱动，不断提升农产品知名度和产品附加值。全区31家经营主体获“井冈山”农产品区域公用品牌授权，13款农产品入驻盒马鲜生、山姆会员店等商超。

“城郊农业更应在提质增效上下大功夫。”吉州区副区长黄柳青表示，下一步将充分发挥中心城区区位优势，大力推进现代农业与文化、旅游等融合发展，打造石语荷园、柚乡园等一批精品休闲农业旅游点和品牌，带动更多农民增收致富。

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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