刘新吾 邓军杰

最近几天，重庆市丰都县都督乡梁桥村农民杨兴荣，在科技特派员代小燕指导下开展晚熟李管护，为丰产上市打好基础。

“我种植的是反季节李子，去年冬天越冬管理没做好，李子遭遇了虫害。我向县科技局求助，他们派出科技特派员，各个环节手把手教，这几天科技特派员又来现场了。”杨兴荣说，在科技特派员的精心指导下，今年的果子长得很好，预计能收入30万元左右。

“我们积极发挥自身专业优势，将技术送到田间地头。”代小燕说，针对果子生虫现象，主要指导果农做好果树的越冬管理，这样来年虫口基数能减少60%。

近期受高温影响，花椒树采收后长出的新芽正在接受一场“烤验”。为确保新芽长势，不影响来年收成，丰都县农业农村委高级农艺师、科技特派员彭先容到田间地头指导椒农科学管护。

“最近连续高温，你们要注意早晚灌水，还要在枝干涂抹松尔膜涂白剂，防止过强日照烧伤嫩叶。”每到一处，彭先容都会进行细致的调查研究，仔细观察新芽生长情况，并为椒农现场讲解管护方法。

多年来，彭先容一直服务于农业技术研究及推广一线。为服务好“三农”，彭先容在全县开展花椒、柑橘等作物高效种植技术现场培训，并通过建立微信群、QQ群等方式，利用休息时间，对农民进行农事指导。

“彭老师言传身教，指导我们学会了‘花椒主枝回缩修剪’、科学施肥、病虫害防治等技术，花椒收入逐年增加。”丰都县董家镇四角楼村椒农黄大模说。

丰都大地上，越来越多的科技特派员成为党的“三农”政策宣传队、农业科技传播者、创新创业领头羊。

丰都县科技局党组书记谭云昭介绍，近年来，丰都县充分发挥科技特派员在乡村产业振兴中的积极作用，持续完善“市级专家+县级特派员+乡镇技术员”三级科技服务工作体系，实现科技特派员“行政村、乡镇（街道）、重点产业”三个全覆盖，不断丰富科技服务模式，打通科技兴农“最后一公里”。

“去年，我们共选派48名市级科技特派员、103名县级科技特派员和300名科技指导员，累计开展线上线下技术指导9439次，技术培训499场次，解决技术难题449项，引进新品种新技术61项，为农业高质量发展提供了有力科技支撑。”谭云昭说。

《 人民日报 》（ 2024年08月23日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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