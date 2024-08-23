重庆市丰都县实现科技特派员重点产业全覆盖
打通科技兴农“最后一公里”
最近几天，重庆市丰都县都督乡梁桥村农民杨兴荣，在科技特派员代小燕指导下开展晚熟李管护，为丰产上市打好基础。
“我种植的是反季节李子，去年冬天越冬管理没做好，李子遭遇了虫害。我向县科技局求助，他们派出科技特派员，各个环节手把手教，这几天科技特派员又来现场了。”杨兴荣说，在科技特派员的精心指导下，今年的果子长得很好，预计能收入30万元左右。
“我们积极发挥自身专业优势，将技术送到田间地头。”代小燕说，针对果子生虫现象，主要指导果农做好果树的越冬管理，这样来年虫口基数能减少60%。
近期受高温影响，花椒树采收后长出的新芽正在接受一场“烤验”。为确保新芽长势，不影响来年收成，丰都县农业农村委高级农艺师、科技特派员彭先容到田间地头指导椒农科学管护。
“最近连续高温，你们要注意早晚灌水，还要在枝干涂抹松尔膜涂白剂，防止过强日照烧伤嫩叶。”每到一处，彭先容都会进行细致的调查研究，仔细观察新芽生长情况，并为椒农现场讲解管护方法。
多年来，彭先容一直服务于农业技术研究及推广一线。为服务好“三农”，彭先容在全县开展花椒、柑橘等作物高效种植技术现场培训，并通过建立微信群、QQ群等方式，利用休息时间，对农民进行农事指导。
“彭老师言传身教，指导我们学会了‘花椒主枝回缩修剪’、科学施肥、病虫害防治等技术，花椒收入逐年增加。”丰都县董家镇四角楼村椒农黄大模说。
丰都大地上，越来越多的科技特派员成为党的“三农”政策宣传队、农业科技传播者、创新创业领头羊。
丰都县科技局党组书记谭云昭介绍，近年来，丰都县充分发挥科技特派员在乡村产业振兴中的积极作用，持续完善“市级专家+县级特派员+乡镇技术员”三级科技服务工作体系，实现科技特派员“行政村、乡镇（街道）、重点产业”三个全覆盖，不断丰富科技服务模式，打通科技兴农“最后一公里”。
“去年，我们共选派48名市级科技特派员、103名县级科技特派员和300名科技指导员，累计开展线上线下技术指导9439次，技术培训499场次，解决技术难题449项，引进新品种新技术61项，为农业高质量发展提供了有力科技支撑。”谭云昭说。
《 人民日报 》（ 2024年08月23日 18 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 聚焦人工智能 暑期实践助推无障碍环境建设
- 人民网北京8月22日电 （记者夏晓伦）“我最大的愿望就是不用别人搀扶，自己去爬爬香山、走走长城。”这是北京科技大学“天码明心”暑期实践团的队员们实地探访盲人日常工作生活时印象最深刻的一句话，也成为他们立志用大学所学的人工智能知识助力盲人开启美好生活的最大动力。…
- 评论
- 关注