原标题：比亚迪正式发布“易三方”平台 首搭车型腾势Z9GT亮相

近日，比亚迪举行2024腾势汽车科技日暨腾势Z9GT预售发布会，正式发布腾势全新专属技术“易三方”，腾势Z9GT作为全球首搭车型亮相。

据了解，“易三方”是实现三电机独立驱动和后轮双电机独立转向技术融合控制的整车智能控制技术平台，而且融合第五代DM技术、e平台3.0Evo等技术，打造出插混纯电双一流平台，并将插混纯电同平台的动力架构、全球首创的三电机独立驱动+后轮双电机独立转向控制架构、智电融合的整车智能架构等三大架构融合，打造极致转向、圆规掉头、“易三方”泊车、低附路面增稳系统、智能蟹行等五大标志性核心功能。另外，“易三方”还拥有高速爆胎稳定控制、内八制动增稳、倒车稳定、雷达主动避让等亮点功能。

发布会上，腾势Z9（三厢版）亮相，与腾势Z9GT组成双旗舰，同步开启全球预售。比亚迪方面表示，腾势Z9也将搭载“易三方”整车智能控制技术平台，以性能和舒适度满足用户商用、家用等多元化出行需求，不断丰富国产豪华新能源车型矩阵。（记者 李昱丞）

(责编：曹淼、李源)

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