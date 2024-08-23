中央气象台发布高温黄色预警
2024年08月23日08:32 | 来源：人民网
小字号
人民网北京8月23日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月23日白天，四川盆地、重庆、湖北、湖南、浙江大部、安徽中南部、江苏中南部、上海大部、江西中北部、福建西北部、贵州北部、云南东北部、海南岛西北部以及新疆南疆盆地东部、甘肃河西、内蒙古西部、陕西中南部、山西南部、河北南部、山东北部和西部、河南大部等地有35℃以上高温天气，其中，四川盆地东部、重庆、陕西南部、湖北大部、湖南北部以及新疆南疆盆地东部等地部分地区最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。
防御指南：
1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；
2、午后尽量减少户外活动；
3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；
4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。
(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 聚焦人工智能 暑期实践助推无障碍环境建设
- 人民网北京8月22日电 （记者夏晓伦）“我最大的愿望就是不用别人搀扶，自己去爬爬香山、走走长城。”这是北京科技大学“天码明心”暑期实践团的队员们实地探访盲人日常工作生活时印象最深刻的一句话，也成为他们立志用大学所学的人工智能知识助力盲人开启美好生活的最大动力。…
- 评论
- 关注