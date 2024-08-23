中央生态环保督察组：一些地方生态环境保护责任落实不够有力
2024年08月23日09:01 | 来源：新华社
小字号
新华社北京8月22日电 生态环境部22日发布信息，第三轮第二批中央生态环境保护督察组20日至21日分别向上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南等7省（市）反馈督察情况，指出一些地方生态环境保护责任落实不够有力。
督察指出，总的来看，7省（市）高度重视生态文明建设和生态环境保护，严格落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，深入打好污染防治攻坚战，工作取得较大成效，但督察也发现一些问题和不足。
督察发现，一些地方践行习近平生态文明思想还不到位，统筹高质量发展和高水平保护仍有差距，“两高”项目盲目上马控制不力，建筑垃圾违规处置问题较为突出，长江保护修复仍存在一些突出问题；污染防治攻坚存在薄弱环节，一些地方环境空气质量反弹，一些地市环境基础设施短板突出；生态保护修复仍需加强，林地、自然保护地生态破坏时有发生，一些矿山生态治理修复不到位；一些第三方环境检测机构存在数据造假问题。
督察强调，要指导督促被督察省份研究制定整改方案，后续工作中持续加强调度督促，对发现的问题紧盯到底，推动地方切实整改到位、取得实效。
(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 聚焦人工智能 暑期实践助推无障碍环境建设
- 人民网北京8月22日电 （记者夏晓伦）“我最大的愿望就是不用别人搀扶，自己去爬爬香山、走走长城。”这是北京科技大学“天码明心”暑期实践团的队员们实地探访盲人日常工作生活时印象最深刻的一句话，也成为他们立志用大学所学的人工智能知识助力盲人开启美好生活的最大动力。…
- 评论
- 关注