新华社北京8月22日电 生态环境部22日发布信息，第三轮第二批中央生态环境保护督察组20日至21日分别向上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南等7省（市）反馈督察情况，指出一些地方生态环境保护责任落实不够有力。

督察指出，总的来看，7省（市）高度重视生态文明建设和生态环境保护，严格落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，深入打好污染防治攻坚战，工作取得较大成效，但督察也发现一些问题和不足。

督察发现，一些地方践行习近平生态文明思想还不到位，统筹高质量发展和高水平保护仍有差距，“两高”项目盲目上马控制不力，建筑垃圾违规处置问题较为突出，长江保护修复仍存在一些突出问题；污染防治攻坚存在薄弱环节，一些地方环境空气质量反弹，一些地市环境基础设施短板突出；生态保护修复仍需加强，林地、自然保护地生态破坏时有发生，一些矿山生态治理修复不到位；一些第三方环境检测机构存在数据造假问题。

督察强调，要指导督促被督察省份研究制定整改方案，后续工作中持续加强调度督促，对发现的问题紧盯到底，推动地方切实整改到位、取得实效。

(责编：王震、陈键)

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