新华社北京8月22日电（记者韩佳诺）今年3月，我国出台了推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。记者22日从国家税务总局获悉，最新增值税发票数据显示，4月至7月，全国企业设备更新稳步推进、消费品以旧换新政策效果显现，政策红利逐步释放。

围绕推进新型工业化，我国加快落实重点行业设备更新改造。增值税发票数据显示，4月至7月，全国企业采购机械设备类金额同比增长6.4%。工业企业设备更新增速提升，4月至7月，工业企业采购机械设备类金额同比增长5.3%，较3月份提高6.4个百分点。其中，制造业采购机械设备类金额同比增长5.8%，较3月份提高6.8个百分点。

信息、科技行业设备更新投入力度加大。数据显示，4月至7月，信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业采购机械设备类金额同比分别增长17.5%和20.4%，增速较3月份分别提高15.8个和11个百分点，反映新质生产力领域投入力度加大。

“此次大规模设备更新为推动企业技术变革和产业升级创造了条件。今年我们已安排3.8亿元资金，用于购置新的智能化、绿色化高端设备。”中国一重集团有限公司战略规划与投资部总经理李志杰表示，企业智能化改造后，整体产能提升10%。

此外，交通、教育、文体娱乐行业设备更新进度较前期加快。7月份，交通、教育、文体娱乐行业采购机械设备类金额同比分别增长14.8%、5.1%和12.3%，设备更新速度较前期明显提速。

消费品以旧换新行动，重点围绕汽车以旧换新、家电产品以旧换新和家装消费品换新展开。

机动车销售统一发票数据显示，新能源汽车销售增长明显，二手车销量提速。4月至7月，新能源汽车销量同比增长34.8%，较3月份提高7.3个百分点。其中，7月份新能源车销量同比增长38.5%，成为稳定汽车消费的重要力量。

此外，二手车销售统一发票数据显示，4月24日《汽车以旧换新补贴实施细则》发布后，二手汽车销量增长明显，5月至7月，二手汽车销量同比增长7.2%，增速较前期明显提升。

“现在国产新能源汽车在价格、使用成本上有优势，特别是以旧换新、车购税减免政策的双向引导，让不少购车人选择用老旧燃油车置换购买新能源汽车。”湖南常德金旋风鑫迪汽车销售服务有限公司财务负责人万美波说，“今年新能源汽车6月、7月的销量同比增长近50%。”

此外，增值税发票数据显示，4月至7月，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长4.4%和3.5%，增速较3月份分别提高4.8个和10.1个百分点。

家电产品销售好转，家具、装修材料等家居产品销售整体向好，带动相关制造行业销售增长。

数据显示，4月至7月，电视机、音响设备、照明器具、制冷空调设备制造业销售收入同比分别增长7.9%、7.4%、12.9%和4.3%，增速较3月份分别提高12.6个、24.2个、22.7个和7.4个百分点。家具、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长9.9%和14.3%，增速较3月份分别提高9.3个和24.9个百分点。

智能消费产品增长态势较好。4月至7月，可穿戴智能设备、智能车载设备制造业销售收入同比分别增长35.2%和3.4%。扫地机器人等服务消费机器人制造业销售收入同比增长15.1%，增幅较3月份提高18.6个百分点。

国家税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，下一步，税务部门将进一步落实落细各项税收支持政策，为扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新添助力、提效能、优环境。

(责编：王震、陈键)

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