新华社济南8月22日电（记者刘铮）国家发展改革委正着力建立健全“一平台、一库、一机制、一模式、一保障”的“五个一”促进民间投资政策体系。

这是记者从国家发展改革委近日在山东济南组织召开的推动民营经济高质量发展现场会上了解到的。

国家发展改革委投资司副司长赵成峰介绍，“一平台”是指全国向民间资本推介项目平台，“一库”是全国重点民间投资项目库，“一机制”是政府和社会资本合作（PPP）新机制，“一模式”是基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），“一保障”是促进民间投资资金和要素保障机制。

“我们坚持系统观念，着力建立健全‘五个一’的促进民间投资政策体系，目的是坚持问题导向，针对民间投资存在的问题，着力推动鼓励和引导民间投资的良性工作机制，使广大的民营企业有更多实实在在的获得感。”赵成峰说。

国家发展改革委副主任郑备说：“要完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，筛选更多符合政策要求、投资规模较大、示范性较强的项目，纳入全国重点民间投资项目库，并推动实施。”

郑备介绍，下一步，国家发展改革委将持续健全促进民营经济发展的协同机制，加强涉民营经济政策与宏观政策取向一致性专项评估，全力促进民营经济发展壮大。

(责编：王震、陈键)

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