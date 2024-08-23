人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

汽车以旧换新成效如何 消费市场运行怎样

2024年08月23日09:04 | 来源：新华社
小字号

据新华社北京8月22日电（记者谢希瑶）汽车以旧换新政策实施成效怎么样？消费市场运行态势怎么看？我国对外投资合作情况如何？商务部22日举行例行新闻发布会回应近期经贸热点。

汽车报废更新补贴申请量快速增长

4月底，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，对汽车报废更新给予直达消费者的补贴支持。商务部新闻发言人何亚东介绍，相关政策实施3个多月来，成效逐步显现，特别是近两个月以来，补贴申请量快速增长。

截至22日中午，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过68万份，近一个月以来新增补贴申请约34万份。汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长。

近期，为进一步扩大政策效果，顺应各方呼吁，党中央、国务院安排超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新。

消费市场总体将延续回升向好态势

“传统消费稳步扩大，新型消费快速发展，服务消费扩容提质。”何亚东说，今年以来，消费市场总体呈现平稳增长态势。

具体来看，7月份社零总额约3.78万亿元，同比增长2.7%，增速较6月份加快0.7个百分点。其中，商品零售额同比增长2.7%，增速较6月份加快1.2个百分点。主要商品类别中，超六成商品零售额同比增速较6月份有所加快。

数字消费、绿色消费、健康消费蓬勃发展，新能源汽车、智能家居、国货“潮品”销售快速增长。7月份，新能源汽车零售量同比增长36.9%，渗透率达51.1%。限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长10.7%和12.7%。

旅游、文娱等服务消费持续活跃。1至7月，服务零售额同比增长7.2%，增速比商品零售额快4.1个百分点，其中餐饮收入增长7.1%，交通出行服务类、通讯信息服务类零售额保持两位数增长。

“总的来看，随着加力支持消费品以旧换新、促进服务消费高质量发展等政策措施加快落实落地，各类促消费活动持续深入开展，预计消费市场总体将延续回升向好态势。”何亚东说。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦人工智能 暑期实践助推无障碍环境建设
　　人民网北京8月22日电 （记者夏晓伦）“我最大的愿望就是不用别人搀扶，自己去爬爬香山、走走长城。”这是北京科技大学“天码明心”暑期实践团的队员们实地探访盲人日常工作生活时印象最深刻的一句话，也成为他们立志用大学所学的人工智能知识助力盲人开启美好生活的最大动力。…
践行公益责任 业界护航学生身心健康成长
　　人民网北京8月22日电 （记者许维娜）近年来，随着全面建成小康社会的不断深入，我国公益慈善事业迎来了蓬勃发展的新时期。在这一进程中，企业作为社会的重要力量，其公益行动和表率作用日益凸显，成为推动社会进步不可或缺的一环。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部