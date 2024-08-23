据新华社北京8月22日电（记者谢希瑶）汽车以旧换新政策实施成效怎么样？消费市场运行态势怎么看？我国对外投资合作情况如何？商务部22日举行例行新闻发布会回应近期经贸热点。

汽车报废更新补贴申请量快速增长

4月底，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，对汽车报废更新给予直达消费者的补贴支持。商务部新闻发言人何亚东介绍，相关政策实施3个多月来，成效逐步显现，特别是近两个月以来，补贴申请量快速增长。

截至22日中午，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过68万份，近一个月以来新增补贴申请约34万份。汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长。

近期，为进一步扩大政策效果，顺应各方呼吁，党中央、国务院安排超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新。

消费市场总体将延续回升向好态势

“传统消费稳步扩大，新型消费快速发展，服务消费扩容提质。”何亚东说，今年以来，消费市场总体呈现平稳增长态势。

具体来看，7月份社零总额约3.78万亿元，同比增长2.7%，增速较6月份加快0.7个百分点。其中，商品零售额同比增长2.7%，增速较6月份加快1.2个百分点。主要商品类别中，超六成商品零售额同比增速较6月份有所加快。

数字消费、绿色消费、健康消费蓬勃发展，新能源汽车、智能家居、国货“潮品”销售快速增长。7月份，新能源汽车零售量同比增长36.9%，渗透率达51.1%。限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长10.7%和12.7%。

旅游、文娱等服务消费持续活跃。1至7月，服务零售额同比增长7.2%，增速比商品零售额快4.1个百分点，其中餐饮收入增长7.1%，交通出行服务类、通讯信息服务类零售额保持两位数增长。

“总的来看，随着加力支持消费品以旧换新、促进服务消费高质量发展等政策措施加快落实落地，各类促消费活动持续深入开展，预计消费市场总体将延续回升向好态势。”何亚东说。

(责编：王震、陈键)

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