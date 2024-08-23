换个视角看“尔滨”：新质生产力孕育“新风景”
今年初，因冰雪游火爆“出圈”，哈尔滨一跃成为“顶流”城市。而今，因地制宜、精准施策，一座追“新”逐“质”的发展之城，正在上演“新风景”。
2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察时指出，整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力。
这一年来，哈尔滨市深入发掘科教资源富集、产业基础坚实等优势，坚持科技创新引领发展，进一步培育壮大新兴产业和未来产业，在高质量发展之路上点燃新引擎，增添新动力。
企业看前景：变“样品”为产品
一颗卫星如何上天？在“尔滨”可以找到答案。
正值暑期，哈尔滨工大卫星技术有限公司的装配测试试验中心里，一片繁忙景象。这支平均年龄仅30岁的科技团队，创新推出柔性化卫星平台技术体系，有效解决了传统卫星研制过程中的诸多瓶颈问题，不仅提高效率，还大大降低成本。
有着“中国航天第一校”美誉的哈尔滨工业大学，自20世纪90年代开展小卫星技术研究，积累了近30年的理论基础和工程实践，形成了诸多核心技术。
公司总经理助理王然说，作为哈工大卫星技术科技成果转化平台，公司依托哈工大卫星技术研究所团队组建，致力于提供卫星研制全过程解决方案，已带动一些卫星产业链上下游企业协同发展，未来将更好发挥“链长”作用，形成商业航天产业集群。
坐拥哈工大、哈工程等48所高校及诸多科研院所，哈尔滨在航空航天、船舶动力、电力装备等领域底蕴深厚。哈工大先进技术研究院投入运营、入驻企业15家，环大学大院大所创新创业生态圈转化生成科技型企业29家。以哈电集团、航空工业集团哈飞、中国航发东安、东北轻合金等为代表的一大批央企在这里扎根，为打造国之重器贡献力量。
在哈尔滨新区党工委书记肖彬看来，破解创新成果“墙里开花墙外香”，促进更多“样品”在本地变为“产品”，是实现高质量发展的重要抓手。以科技创新引领产业全面振兴、因地制宜培育新质生产力，已成为哈尔滨构筑竞争新优势、赢得发展主动权的关键一招。
2023年，哈尔滨市明确提出，大力支持科技人员持成果创办企业（含技术入股）和企业承接高校院所科技成果落地转化、产业化，最高给予1000万元经费支持；支持中小微企业购买高校院所科技成果，鼓励社会团体、中介机构等围绕人才创业和成果转化开展投融资和经费支持。
政策支持的含金量，推升着科技企业的含“新”量——
哈工大机电学院成果转化项目、思哲睿智能手术机器人顺利投产，打破高端医疗装备国外垄断；哈工程联合哈电集团成立海洋智能装备有限公司，水下智能航行器实现量产；面向大健康，星云医学加快建设数字化基因检测医疗健康创新中心。
留住创新成果，关键在转化。哈尔滨不断加强关键核心技术攻关，推进中试基地、中介服务机构等建设，广搭平台、撮合对接，进一步完善科技成果转化机制，让创新资源落地开花。
统计数据显示，今年上半年，哈尔滨市科技创新能力不断提升，登记技术合同成交额33.5亿元，增长53.2%。航空航天、汽车零部件、电子元件及材料制造业分别增长11.4%、15.9%、127.3%，呈现总体平稳、回升向好态势。
政府看“大账”：以“耐心”强信心
晴空之下，位于哈尔滨市平房区的联合飞机基地上，一排排农业无人机、救援无人机等造型各异、颇具动感，引人瞩目。这是联合飞机集团建设的规模最大的航空生产基地。
哈尔滨市平房区企业和投资服务局副局长李秀林说，低空经济是新质生产力的代表之一，哈尔滨发展航空产业有优势、有潜力，也有着丰富的应用场景。要想实现科技创新、技术突破，需要给予企业长期、稳定的陪伴与支持。
由政府部门牵头组建工作专班，及时解决各种难题；认真梳理从项目选址到施工许可全流程，有问题提前予以解决；专班工作人员提供领办、代办服务，推进项目审批速度……
“我们的产业基地于今年4月动工、8月封顶，进展迅速，离不开市、区两级政府的大力帮助。”联合飞机集团董事长田刚印说，接下来将在哈尔滨打造大型无人机研究院、生产制造基地、应用示范基地、有人机无人驾驶改造基地和无人机产业生态链基地，建成后预计年产无人机10000架，新增就业200余人。
这是哈尔滨早规划、谋长远、耐住性子算“大账”的一个缩影。黑龙江省委常委、哈尔滨市委书记于洪涛说，企业作为生产经营主体，在发展新质生产力中发挥着关键作用。不仅关注企业的短期收益状况，更要着眼长远，综合考虑企业技术创新、领先优势、商业模式等诸多指标，帮助企业深挖潜力、树牢信心，为厚植新质生产力提供源源活水。
无独有偶。松花江北岸，在我国最北国家级新区哈尔滨新区内，哈尔滨同创普润集团有限公司的超高纯钛、铝、锰、铜等生产线前不久进入试生产阶段。总经理于启明说，从项目立项到基建验收，一站式审批、容缺审批、分批次验收等一系列新举措，为企业提供了精准服务，提高了建设效率。
哈尔滨市工业和信息化局局长周国伟介绍，瞄准当前新型工业化前进方向，抢抓产业体系优化升级机遇，全市组建22个专班，不仅覆盖航空航天、电子信息、新材料等战略性新兴产业，也包括传统产业改造提升，着力补齐短板弱项、锻造长板强项，推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。
为进一步培育发展专精特新中小企业，哈尔滨市不断强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同，全链条支持企业创新发展，推动中小企业从小到大、从弱到强。以实施国家中小企业数字化转型城市试点为契机，加快推进企业数字化、智能化、绿色化转型。
得益于政府“有形之手”和市场“无形之手”的共同培育和驱动，哈尔滨招商引资成效显著，经营主体规模进一步壮大。
今年上半年，全市实际利用内资689.6亿元，增长28.2%。新签约亿元以上工业签约项目52个，签约额340亿元，分别增长79%、28.6%。新登记企业2.79万户、增长15.2%，增幅居东北四市首位。
振兴看未来：新兴产业拔节生长
战略性新兴产业、未来产业，是构建现代化产业体系的关键。加快形成新质生产力，关键在于培育新产业。
今年2月27日，位于哈尔滨新区的“空间环境地面模拟装置”国家重大科技基础设施项目通过验收，开始正式运行。这是我国航天领域首个大科学装置，由哈尔滨工业大学、中国航天科技集团联合建设，可以模拟低温、真空、电磁辐射等九大类空间环境因素。
“以战略性布局统领基础科研，以前沿技术催生新产业、新模式、新动能，将进一步提升空间科学与技术领域原始创新水平。”中国科学院院士、哈尔滨工业大学校长韩杰才说，大科学装置将成为前沿科技策源地，有望助力脑科学、新材料、生命健康、高端仪器、辐照育种等新兴产业迈上新台阶。
生物经济是哈尔滨打造的四大经济新引擎之一。中国农业科学院哈尔滨兽医研究所与世界药企50强石药集团强强联合，组建成立哈尔滨恩维生物制药有限公司，采用国际先进生物医药制造技术，培育具有完全自主知识产权的动物健康防控新型系列产品。这一项目正争分夺秒推进投产达效，力争为生物医药产业发展作出贡献。
今天的创新科技，孕育着明天的“产业地标”。今年上半年，深入落实战略性新兴产业倍增计划和未来产业孵化加速计划，哈尔滨市高端装备、航空航天制造业增加值分别增长5.4%、10.3%。
发挥政策导向性优势，谋划建设“人工智能机器人岛”和“中国星谷”；加大招商引资力度，吸引星网动力、宇树科技、脉图精准等企业相继落户；成功获批国家航天高端装备未来产业科技园……截至今年6月，深圳（哈尔滨）产业园已累计注册企业663家，人工智能机器人、商业航天、新材料产业集聚效应初步形成。
哈尔滨新区科技局局长王迪说，不断涌现的新产业新业态，正在为新质生产力提供坚实有力的支撑，加快打造形成新增长极。
按照相关规划，哈尔滨市将围绕国家重大战略方向和地方产业发展布局，大力推动产学研协同攻关，重点打造航空、能源装备、生物医药3个千亿级支柱型集群，卫星、新一代信息技术、新材料3个百亿级引领型集群，超前布局新空间、健康、低碳能源等未来产业，进一步培育新兴产业竞争力，抢占未来产业制高点，加快形成更多新质生产力，为高质量发展提供有效支撑和持久动力。 （本报记者杨思琪）
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