人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上海开启新一轮城市管理精细化三年行动计划

2024年08月23日09:07 | 来源：新华社
小字号

新华社上海8月22日电（记者郑钧天）近日，上海市编制并印发《上海城市管理精细化三年行动计划（2024-2026年）》，以提高城市治理现代化水平。

2018年至2023年，上海市接续实施两轮三年行动计划，新增各类公园589座、绿道1322公里，建成657个“美丽街区”，实现黄浦江59公里、苏州河42公里滨水公共空间贯通开放与品质提升。其间，上海完成中心城区成片二级旧里以下房屋改造任务，旧住房更新改造7440万平方米，既有住宅加装电梯完工超过7300台；建成美丽乡村示范村309个、乡村振兴示范村112个；完成架空线入地913公里。

据悉，新一轮三年行动计划的重点任务包括六大类31项实施内容：一是推进居住环境品质提升、提升公共空间和交通服务品质、加快乡村品质升级、开展“马路拉链”和道路修复整治、推进无障碍环境建设等7项任务；二是推进绿色低碳发展，加快生态城市建设等5项任务；三是开展重点隐患整治，完善安全管理体系等8项任务；四是完善应急处置体系，提高风险应对能力等3项任务；五是夯实数字治理基础，强化场景实战应用等3项任务；六是完善城市治理制度，加强工作系统支撑等5项任务。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦人工智能 暑期实践助推无障碍环境建设
　　人民网北京8月22日电 （记者夏晓伦）“我最大的愿望就是不用别人搀扶，自己去爬爬香山、走走长城。”这是北京科技大学“天码明心”暑期实践团的队员们实地探访盲人日常工作生活时印象最深刻的一句话，也成为他们立志用大学所学的人工智能知识助力盲人开启美好生活的最大动力。…
践行公益责任 业界护航学生身心健康成长
　　人民网北京8月22日电 （记者许维娜）近年来，随着全面建成小康社会的不断深入，我国公益慈善事业迎来了蓬勃发展的新时期。在这一进程中，企业作为社会的重要力量，其公益行动和表率作用日益凸显，成为推动社会进步不可或缺的一环。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部