新华社上海8月22日电（记者郑钧天）近日，上海市编制并印发《上海城市管理精细化三年行动计划（2024-2026年）》，以提高城市治理现代化水平。

2018年至2023年，上海市接续实施两轮三年行动计划，新增各类公园589座、绿道1322公里，建成657个“美丽街区”，实现黄浦江59公里、苏州河42公里滨水公共空间贯通开放与品质提升。其间，上海完成中心城区成片二级旧里以下房屋改造任务，旧住房更新改造7440万平方米，既有住宅加装电梯完工超过7300台；建成美丽乡村示范村309个、乡村振兴示范村112个；完成架空线入地913公里。

据悉，新一轮三年行动计划的重点任务包括六大类31项实施内容：一是推进居住环境品质提升、提升公共空间和交通服务品质、加快乡村品质升级、开展“马路拉链”和道路修复整治、推进无障碍环境建设等7项任务；二是推进绿色低碳发展，加快生态城市建设等5项任务；三是开展重点隐患整治，完善安全管理体系等8项任务；四是完善应急处置体系，提高风险应对能力等3项任务；五是夯实数字治理基础，强化场景实战应用等3项任务；六是完善城市治理制度，加强工作系统支撑等5项任务。

(责编：王震、陈键)

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