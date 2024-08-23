新华社长春8月22日电（记者薛钦峰 胡戈 孙逸轩）在第二十三届中国长春国际农业·食品博览（交易）会上，吉林大米、长白山人参等上百种分级分类“吉字号”农产品集中亮相，吸引全国各地采购商、消费者咨询购买。

作为农业大省，吉林省正加大优质农产品研发，强化全产业链标准引领、品牌建设，推进现代化大农业发展，一批“吉字号”走向全国大市场，实现从质优到价优。

功能多元 产业链更长

在长春农博会上，近400家企业齐聚精品农业展厅。展台前，玉米粒、木耳茶、人参饮料等各种产品琳琅满目。

来自吉林省公主岭市参展企业的一款玉米须茶吸引不少消费者驻足。每年秋收前，企业将玉米棒子上的玉米须人工采摘后，经过除尘、阴干、灭菌等多道工序制成玉米须茶。“通过深加工实现了‘变废为宝’，虽然产量不高，但年产值有四五百万元。”该企业负责人吴广志说。

吉林省地处世界“黄金玉米带”。这几年，吉林省围绕玉米精深加工，将玉米汁、玉米秸秆餐具等一批玉米产品推向市场。过去看似廉价的玉米棒子，通过产业链条延伸，卖出了好价钱。如今，吉林仅鲜食玉米加工年产值就达40亿元。

不仅主食更加多元，一些特色农产品也出现新吃法、新用法。展会上，长白山黑木耳变身木耳脆片、木耳冰淇淋，长白山人参变身人参饮料，受到消费者欢迎。

目前，吉林省正在打造玉米水稻、肉牛肉羊、果蔬等十大产业集群，推动农产品加工业和食品产业加快发展。吉林正从“粮仓肉库”升级为百姓的“中央厨房”。

分级分类 优质卖优价

在本届农博会上，100款经过分级分类的吉林大米产品首次集中亮相。这些大米产品从700多个产品中脱颖而出，依据不同品质等指标，分为臻品、精品、优品三个级别。

在吉林省榆树市一家企业展台前，一款印有“吉林大米”“绿色食品”等标识的“精品大米”吸引不少参观者。企业负责人崔玉清说：“按照绿色食品原料进行标准化种植，有了级别的认定，我们优质的大米更受市场认可，能卖出好价钱。”

不少长白山人参也有了“身份证”。在展会现场仅需扫码，就能“一参一码”追溯信息，人参鉴定单位、鉴定结果、产地也一目了然。“根据鉴定信息，不同等级的人参有相应的指导价格，有利于市场有序发展。”参展企业负责人冯海洋说。

过去，吉林省众多优质农产品因缺乏标准规范，市场上产品质量难以分辨，影响产业做大做强。现在，吉林省推进农产品分级分类管理，制定产业链标准，推动产业转型升级。

据悉，吉林省还发布了鲜食玉米全产业链标准，提出鲜食玉米采收后的20道加工工序需在12个小时内完成。“明确技术标准，让吉林鲜食玉米品质得到有效保障。”吉林省农嫂食品有限公司负责人刘友刚说。

叫响“吉字号” 走向大市场

农博会期间，“全国百户企业进吉林”活动吸引来自全国的132家采购企业与吉林省内的109家供应商前来参加，现场签约产销对接合同金额90.6亿元。

广东省15家企业组成的采购团与吉林省多家梅花鹿企业开展对接，初步达成了多项合作意向。吉林梅花鹿深受广东客商欢迎，自“南品北上 北品南下”吉粤合作开展以来，两地企业间合作交流越来越密切。“吉林农产品质量好，受到越来越多各地客户的认可。”一家广东物流企业负责人宋俊杰说。

农博会期间举办的2024吉林省农产品品牌建设发展论坛大会上，近300名企业代表、与会嘉宾就擦亮“吉字号”农产品品牌，提升名优特色农产品品牌影响力为吉林建言献策。

这两年，吉林省集聚产业优势，努力做强吉林大米、吉林长白山人参、吉林长白山黑木耳等七大“吉字号”农产品品牌。目前，吉林玉米水稻、肉牛肉羊等多个产业集群产值超千亿元。

“发力培育吉林农产品品牌，让更多‘吉字号’走向全国大市场。”吉林省农业农村厅市场与信息化处处长岳玲说。

(责编：王震、陈键)

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