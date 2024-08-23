欧阳易佳 程兴旻

“垃圾被露天堆放，下雨天污水横流，刺鼻气味严重。”

“村庄经常被异味和噪声包围，异味使人感到晕眩，噪声令人无法休息。”

“要山清水秀，空气清新的美好家园。”

……

农村生态环境保护是加强生态文明建设和推进乡村全面振兴的重要内容。农民群众是美丽乡村建设的直接受益者和重要参与者。近期，生态环境部土壤生态环境司联合人民网“领导留言板”推出“环境美不美？农村生态环境问题及治理建议这里提”征集活动，部分网友积极行动，通过人民网“领导留言板”积极反映农村生活污水乱排乱放、农村黑臭水体、畜禽养殖污染、生活垃圾乱堆乱倒、城镇垃圾和工业固体废物违法违规向农村转移等问题，并建言献策。

对此，生态环境部土壤司及时回应，表示生态环境部将坚持“问需于农”“问计于农”“问效于农”，会同相关部门建立农村环境整治问题常态化发现机制，努力解决群众关心的突出问题，建设山清水美的农村生态环境。

美不美、家乡水 推动污水变“绿肥”

农村生活污水治理是农村环境整治的重要内容，是乡村振兴战略的重要举措。随着生活水平提高，老百姓对农村水环境的期待也越来越高。

此前，生态环境部与相关部门联合发布《农村黑臭水体治理工作指南》，提出要组织各地开展动态排查。财政部、生态环境部连续三年联合开展农村黑臭水体治理试点，累计将39个城市纳入支持范围。坚持总结运用基层好经验好做法，印发两批《农村生活污水和黑臭水体治理示范案例》。

甘肃省兰州市皋兰县的网友留言，“村庄污水井外溢，夏天到了，天气炎热，污水井臭气熏天，污水流的满街都是，周边住户和过往路人都受到了很大影响。”

生态环境部土壤司对此做出回应，当地政府及相关部门已对污水井及配套管网管进行疏通，已解决污水井堵密导致污水外溢的问题，下一步将加强日常巡查，发现有污水井外滥现象及时解决，确保不对周边住户及河流生态造成影响。

陕西省西安市阎良区的网友留言，“生活污水满大街，没有下水道，生活污水顺着街道流。”

对此，生态环境部土壤司回应表示，当地政府及相关部门目前已对厕所粪污进行资源化利用，下一步将组织疏通村内雨水沟渠，采取灰水就近消纳、黑水资源化的方式，实现污水横流问题管控；同时，针对待拆迁村现状，完善废水收集排放系统，实现污水有效管控。

在近期召开的新闻发布会上，生态环境部土壤司相关负责人表示，我国南北、东西自然禀赋差异大，农村居民生产生活习惯不尽相同，农村生活污水量大面广，治理成效巩固难，需要科学施治、持续发力。下一步，生态环境部将抓好《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》落实，推动因地制宜选择治理模式和技术工艺，以实现“三基本”为导向，梯次推进农村生活污水应管尽管、应治尽治，不断巩固和提升治理成效。

水体净、人居美 让人民群众“生活安心”

悠悠民生事，枝叶总关情。生态环境部2024年全国生态环境保护工作会议指出，要以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。

“某中学违规排放污水，厕所污物直接从山上直排进小区门口的河道，一方面造成老人小孩感染细菌生病，另一方面造成山体滑坡，如果山体滑坡继续加重，山上的高压线塔将会直接倒塌，造成的后果不堪设想。”甘肃省兰州市榆中县的网友在人民网“领导留言板”上留言表示。

对此，生态环境部土壤司作出回复，当地政府已督促涉事学校完成污水管道修复并接入市政管网；针对山体滑坡隐患，开展污水管道、河道内原收集井优化加固；对雨水冲刷造成的山体沟壑进行修复，对山顶汇雨面加固挡土墙，防止雨水汇流对山体造成冲刷产生的隐患。

环境治理与民生福祉紧密相关，生态环境部土壤司相关负责人表示，推动高质量发展、更好适应我国社会主要矛盾变化，必须更加重视回应人民群众日益增长的优美生态环境需要，让美丽中国建设成果更多更公平惠及全体人民。

辽宁省大连市瓦房店市的网友留言称，“村里设置的垃圾点数量极其有限，没有达到村里每条街都有垃圾点的分布，百姓倒垃圾很不方便。而且现有的垃圾点管理还很不规范，没有专人每天清运。”

生态环境部土壤司对此做出回复，表示属地街道已对反映问题点位和巡查发现的垃圾进行了集中清理，共清运垃圾约6吨；当地住建部门指导属地增加了3处垃圾投放点，并加大清洁扫保力度。

美丽乡村是美丽中国的重要组成部分。“十四五”以来，农业农村部加强农村改厕指导，住房和城乡建设部指导开展农村生活垃圾治理，生态环境部推进生活污水、黑臭水体治理等。农村生态环境的特点，要求必须强化协调、持续提升、久久为功。下一步，生态环境部将会同有关部门，坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹推进农村水、大气、土壤污染防治和生态保护，整县推进美丽乡村建设，尽力而为、量力而行，推动山清水秀、鸟语花香、田园风光、各具特色的现代版“富春山居图”在广袤乡村渐次呈现。

粪污清、生态兴 还农村一份“水碧山青”

今年中央一号文件提出，提升乡村建设水平，增强乡村规划引领效能，深入实施农村人居环境整治提升行动，推进农村基础设施补短板，完善农村公共服务体系，加强农村生态文明建设，促进县域城乡融合发展。

宁夏回族自治区固原市原州区的网友提出，当地有养殖户未建有化粪池处置粪物，在猪舍旁随地倾倒粪便，严重污染土壤和地表水源环境。

生态环境部土壤司对此表示，当地政府及相关部门已要求该养殖户尽快建设集污池，废水经沤熟后还田，日常加强堆粪区域管理，防止臭气污染周围环境，当地执法人员将对整改情况进行跟踪监督，确保整改措施落实到位。

生态环境部土壤司相关负责人表示，面对农村生态环境治理，要坚持久久为功，不搞“一头热”“一刀切”“一窝蜂”“一阵风”，推动实现“三基本”，即基本看不到污水横流，基本闻不到臭味，基本听不到村民怨言。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快建设山清水美的生态家园。

生态文明是人民群众共同参与共同建设共同享有的事业，要把建设美丽中国转化为全体人民自觉行动。每个人都是生态环境的保护者、建设者、受益者，没有哪个人是旁观者、局外人、批评家，谁也不能只说不做、置身事外。

广大农民朋友要行动起来，美家园、美家乡，共同创造和呵护身边的美好环境，共同绘就各美其美、美美与共的美丽中国新画卷。

您认为当前您身边的农村生态环境存在哪些突出问题？您对后续全面提升农村环境质量有何意见建议？欢迎来留言。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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